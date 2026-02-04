Od poloviny roku 2024 přestali mít starobní důchodci nárok na státní příspěvky k dobrovolnému penzijnímu spoření. Šlo o úsporné opatření, které vláda Petra Fialy zdůvodnila tím, že spoření má sloužit lidem v produktivním věku jako příprava na stáří, nikoli jako státem dotovaný výhodný produkt. Ústavní soud dal vládě za pravdu, když zamítl návrh poslanců ANO na zrušení opatření. A je to dobře.
Problém je v tom, že spolu se zrušením příspěvku vláda Petra Fialy (například po domluvě s penzijními společnostmi) nezrušila podmínky pro penzijní připojištění: statisíce klientů, kteří nesplnili podmínku pro délku spoření, se tak ocitly v pasti mizerně zhodnocovaného produktu, který nemohli bez sankce opustit. Tato situace se týkala zhruba 200 tisíc až čtvrt milionu klientů.
Co se dočtete dál
- Jak se změnilo penzijní připojištění za vlády Petra Fialy?
- Kolik na tom stát vydělal?
- Jaké změny chystá Alena Schillerová?
