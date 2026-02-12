Schválili jsme největší daňové škrty v americké historii, včetně zrušení daně ze spropitného, zdanění práce přesčas, vypočítával americký prezident Donald Trump na lednovém ekonomickém fóru v Davosu své úspěchy na poli ekonomické legislativy, z níž nejdůležitější byl loňský „velký, krásný zákon“. Náhradou za ušlé příjmy mají být samozřejmě cla. „Je to nejjednodušší cesta k prosperitě. Cizí země budou platit za náš stát, ne naši lidé,“ má jasno Trump, který se opakovaně nechal slyšet, že „tariffs“ je pro něj nejkrásnější slovo.
Jenže cla takřka automaticky zvyšují ceny zboží v obchodech, zatímco daňové úlevy – například ty týkající se přesčasů – v sobě mají vždy nějaké háčky a nepomůžou tak zdaleka všem zaměstnancům. Pod tlakem reality i republikánští zákonodárci připouštějí, že cla jsou jen jinou formou zdanění. Ti, které letos čeká volební klání v okrsku, kde si nemohou být jisti výsledkem, tak vypovídají Trumpovi poslušnost, ač jim šéf Bílého domu hrozí odvetou.
Co se dočtete dál
- Mezi jakými mlýnskými kameny jsou republikánští zákonodárci.
- Co rozhodne o osudu Trumpových cel.
- Jak vydatně cla plní federální rozpočet.
