Investoři za loňský rok sečetli vcelku dobré výsledky, burzy utěšeně rostly na většině významných trhů. Pro českého investora byly klíčové pohyby na měnových párech, především oslabování dolaru a s tím související dopady na hodnotu korunových portfolií.
Jak je možné, že akcie rostou i v takto geopoliticky rozkolísaném prostředí? Vždyť cla dopadají na světovou ekonomiku a letité obchodní vztahy procházejí obtížným obdobím. Na jedné straně tedy máme politikou vnucený chaos do obchodních řetězců, na straně druhé ale stojí faktory, které je třeba ocenit.
Cena ropy se dostala na hodnoty nejnižší za posledních pět let, což spotřebně laděné části ekonomiky bezpochyby prospívá. Americká inflace sice zůstává nad dvouprocentním cílem Fedu, ale její úroveň není dramatická. Cla sice navýšila cenu zboží a služeb, o svůj díl hořkého koláče se ale spotřebitelé podělili s výrobci i subdodavateli, takže ani jedna skupina se tímto soustem zcela nezadusila. V Evropě i Česku již inflace zaparkovala poblíž dvouprocentní hranice.
Zároveň probíhá revoluce umělé inteligence – uznejme, že její výsledek a dopady nejsme schopni prozatím přesně vyčíslit. Jasně však vidíme objem kapitálových výdajů plynoucích nejen do výstavby datacenter. Jde o velké infrastrukturní výdaje do reálné ekonomiky a zdaleka se neinvestuje jenom do čipů. I díky masivní investiční vlně do datacenter vidíme silná čísla růstu americké ekonomiky, odhady na čtvrtý kvartál dokonce přesahují čtyři procenta.
A co zajímá investory nejvíce? Růst zisků firem a výhledy budoucího hospodaření. Probíhající výsledková sezona za čtvrtý kvartál minulého roku indikuje, že celkově za rok 2025 zisky vzrostou zhruba jedenáctiprocentním tempem, slabý dolar zjevně pomohl americkým exportérům. Letos by tomu nemělo být příliš jinak, očekává se další dvouciferný růst meziroční ziskovosti.
První celní vlna, oznamovaná před rokem, tedy světovou ekonomiku nevykolejila. V čase psaní textu jsem zahlédl zprávu generálního ředitele Volkswagenu Olivera Blumeho, že společnost nebude pokračovat ve výstavbě továrny Audi v USA, pokud nebudou právě cla snížena. I tato rozhodnutí jsou součástí úvah firemních managementů. Zdá se, že firmy přešly do manažerského řízení stavu permanentní krize, ve kterém se musely naučit fungovat. Navzdory mnoha vrstvám komplikací se firmám daří a to je důležitá zpráva, kterou by investoři neměli podceňovat.
