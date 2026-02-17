Ministerstvo spravedlnosti ohlásilo bez jakékoli předchozí debaty, seminářů a kulatých stolů, které v posledních dekádě předcházely rekodifikaci občanského práva i poslední dílčí novelizaci trestního zákoníku a řádu, záměr zredukovat od nadcházejícího roku počet okresních soudů ze stávajících 86 o dvacet až třicet procent. Tedy o sedmnáct až pětadvacet.

To je dost na to, aby se o tom diskutovalo. Soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správců, Probační a mediační služby, neziskovek specializujících se na dluhové poradenství a pomoc obětem trestných činů ani odborů, které podle zákona mohou před soudy zastupovat své členy, se ale zatím nikdo na nic nezeptal.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Které okresní soudy ministerstvo navrhne zrušit.
  • Co se stane s okresními státními zastupitelstvími po sloučení obvodů.
  • Jaký bude osud soudců a justičního personálu zrušených soudů.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.