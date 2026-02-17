Ministerstvo spravedlnosti ohlásilo bez jakékoli předchozí debaty, seminářů a kulatých stolů, které v posledních dekádě předcházely rekodifikaci občanského práva i poslední dílčí novelizaci trestního zákoníku a řádu, záměr zredukovat od nadcházejícího roku počet okresních soudů ze stávajících 86 o dvacet až třicet procent. Tedy o sedmnáct až pětadvacet.
To je dost na to, aby se o tom diskutovalo. Soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správců, Probační a mediační služby, neziskovek specializujících se na dluhové poradenství a pomoc obětem trestných činů ani odborů, které podle zákona mohou před soudy zastupovat své členy, se ale zatím nikdo na nic nezeptal.
Co se dočtete dál
- Které okresní soudy ministerstvo navrhne zrušit.
- Co se stane s okresními státními zastupitelstvími po sloučení obvodů.
- Jaký bude osud soudců a justičního personálu zrušených soudů.
