Umělá inteligence má velký potenciál, ale očekávání veřejnosti nejsou občas v souladu s realitou. „Mám racionálnější pohled a vím, co znamená takovou inovaci zavádět do prostředí korporace. Podle mě je to teď spíš ve fázi zadržené inovace, firmy ještě neudělaly všechny projekty, které mají ve svých road mapách, a potrvá, než se podaří právě AI ve firmách protlačit,“ říká Jiří Suchý, jenž je v Air Bank zodpovědný za rozvoj služeb.
V rozhovoru pro HN mluví o tom, jak se v posledních letech mezi bankami zvýšila konkurence a jak Air Bank fungují její investiční služby. Jak vyšlo z velkého srovnání HN, právě Air Bank patří k bankám, která nabízí investice s nízkými poplatky.
Co se dočtete dál
- Jak funguje a co plánuje Air Bank na poli svých investičních služeb.
- Jak se změnilo prostředí v bankovním sektoru, co se týče inovací.
