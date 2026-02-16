Na základních školách minulý týden skončily zápisy do prvních tříd. A letos poprvé už děti narozené do dubna 2020 dostanou odklad jen s doporučením odborného lékaře ze závažných důvodů. Rodiče i pedagogicko-psychologické poradny řešily třeba děti s vývojovou dysfázií, které mají problémy s mluvením i porozuměním, ale na odklad nárok nemají.
„Výuka se přizpůsobí dětem, které jsou nezralé, ale ve třídě budou i děti, které zralé jsou. A ty se budou nudit,“ obává se například ředitel 8. Základní školy Most Roman Ziegler. Nově se také ruší možnost opakovat první třídu a v příštích letech přestanou fungovat i přípravné třídy.
Co se dočtete dál
- Jaká nová pravidla ohledně zápisů do škol letos platí.
- Čeho se obávají ředitelé.
- Jak může neúspěch ve škole ovlivnit dětskou psychiku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.