Na základních školách minulý týden skončily zápisy do prvních tříd. A letos poprvé už děti narozené do dubna 2020 dostanou odklad jen s doporučením odborného lékaře ze závažných důvodů. Rodiče i pedagogicko-psychologické poradny řešily třeba děti s vývojovou dysfázií, které mají problémy s mluvením i porozuměním, ale na odklad nárok nemají. 

„Výuka se přizpůsobí dětem, které jsou nezralé, ale ve třídě budou i děti, které zralé jsou. A ty se budou nudit,“ obává se například ředitel 8. Základní školy Most Roman Ziegler. Nově se také ruší možnost opakovat první třídu a v příštích letech přestanou fungovat i přípravné třídy.

