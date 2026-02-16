Ukrajinci koordinovaně zaútočili na energetickou infrastrukturu nejméně dvou ruských měst, která leží v blízkosti jejich hranic. Cíl je jasný: Rusové mají na vlastní kůži pocítit, jaké je zažívat zimu bez topení a bez elektřiny. Postiženy byly zřejmě desítky tisíc obyvatel, většina z nich podle všeho dočasně. Na Ukrajině letos po cílených ruských útocích na teplárny a výrobny energie opět mrznou až miliony rodin.
Ukrajinská armáda podnikla v neděli masivní útok na západoruské město Brjansk a jeho okolí. Tvrdí to gubernátor stejnojmenné oblasti Alexandr Bogomaz, podle kterého „žádný ruský region zatím nečelil tak velkému počtu bezpilotních letounů vypuštěných během jediného dne“. Část Brjansku a pět okolních obcí tak prý na několik hodin zůstaly bez elektřiny a tepla. Město s bezmála čtyřmi sty tisíci obyvatel se nachází zhruba 120 kilometrů od ukrajinské hranice.
Co se dočtete dál
- Proč a kde Kyjev útočí na ruskou energetickou infrastrukturu.
- Jak Ukrajina bojuje s nejhorší zimou za dvě desetiletí.
