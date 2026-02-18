Vlády některých afrických států chtějí, aby se jejich občané co nejrychleji vrátili domů z ukrajinské války poté, co byli kremelskými verbíři zlákáni na zavádějící pracovní smlouvy v Rusku. V posledních dnech se ozvaly úřady z Nigérie, Keni či Jižní Afriky, celkově ale v ruských uniformách na Ukrajině bojuje – či bojovalo – přes čtrnáct stovek lidí ze 36 afrických zemí. Ti navíc v ruských jednotkách často čelí rasistické šikaně.
Co se dočtete dál
- Jak verbíři lákají Afričany do Ruska.
- Proč pojede keňský ministr do Moskvy.
- Odkud přijíždějí nedobrovolní afričtí vojáci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.