Světově uznávaný expert na hodnotové investování a behaviorální finance James Montier ve své eseji The Seven Immutable Laws of Investing formuluje sedm nadčasových investičních zákonů, které představují koncentrovaný souhrn hodnotového a behaviorálního přístupu k investování. Autor vychází z přesvědčení, že navzdory technologickému pokroku, finančním inovacím i měnícím se makroekonomickým podmínkám zůstává podstata investování neměnná. Trhy se cyklicky pohybují mezi euforií a depresí, investoři podléhají stejným psychologickým zkreslením a základní principy valuací neboli oceňování fungují podobně jako gravitační zákon ve fyzice.
Montier proto nepředkládá nový model ani sofistikovanou strategii, ale disciplinovaný rámec, který má investory chránit především před trvalou ztrátou kapitálu.
Co se dočtete dál
- Jakou velikost bezpečnostní rezervy by investor měl požadovat.
- Kdy vyčkat na ‚fat pitch‘ a jak měřit atraktivitu příležitosti.
- Jak prakticky aplikovat kontrariánský přístup v době tržní euforie.
