V roce 1979 publikovali akademičtí psychologové Daniel Kahneman a Amos Tversky naprosto přelomový akademický článek v časopise Econometrica s názvem „Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk“. Tento text zásadně změnil pohled ekonomů i investorů na rozhodování v podmínkách nejistoty. Namísto předpokladu plně racionálního chování ukazuje prospektová teorie, že investoři se systematicky odchylují od racionality a že tyto odchylky mají předvídatelný charakter.

Tyto poznatky jsou mimořádně důležité zejména pro drobné retailové investory, kteří obvykle nemají k dispozici formální a dobře strukturované investiční procesy ani disciplínu profesionálních portfolio manažerů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč averze ke ztrátám a dispoziční efekt vedou k systémovým chybám v načasování prodejů a nákupů.
  • Jak referenční body (nákupní cena, lokální maxima) ovlivňují vnímání zisků a ztrát.
  • Jak mentální účetnictví vytváří nekonzistentní rozdělení rizika v portfoliu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.