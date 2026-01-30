V roce 1979 publikovali akademičtí psychologové Daniel Kahneman a Amos Tversky naprosto přelomový akademický článek v časopise Econometrica s názvem „Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk“. Tento text zásadně změnil pohled ekonomů i investorů na rozhodování v podmínkách nejistoty. Namísto předpokladu plně racionálního chování ukazuje prospektová teorie, že investoři se systematicky odchylují od racionality a že tyto odchylky mají předvídatelný charakter.
Tyto poznatky jsou mimořádně důležité zejména pro drobné retailové investory, kteří obvykle nemají k dispozici formální a dobře strukturované investiční procesy ani disciplínu profesionálních portfolio manažerů.
- Proč averze ke ztrátám a dispoziční efekt vedou k systémovým chybám v načasování prodejů a nákupů.
- Jak referenční body (nákupní cena, lokální maxima) ovlivňují vnímání zisků a ztrát.
- Jak mentální účetnictví vytváří nekonzistentní rozdělení rizika v portfoliu.
