Podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin, za méně než 100 eur a bez požadavků na minimální základní kapitál. Tak by měla fungovat společnost označovaná jako „EU Inc.“, založená podle takzvaného 28. režimu. To je nový právní rámec jednotných pravidel pro start-upy a rostoucí firmy, jehož návrh ve středu v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Vše by mělo být podle komise jednoduché, plně digitální a vznikne rovněž centrální registr EU pro informace o společnostech.
„Evropa má talent, nápady a ambice stát se nejlepším místem pro inovátory. Přesto ale dnes evropští podnikatelé, kteří chtějí rozšiřovat podnikání, čelí 27 právním systémům a více než 60 národním formám společností,“ uvedla předsedkyně komise. „S EU Inc. výrazně usnadňujeme založení a rozvoj podnikání v celé Evropě. Každý podnikatel bude moci založit společnost do 48 hodin, odkudkoli v Evropské unii a plně online,“ dodala s tím, že jde jen o začátek a cíl komise je jasný: „Jedna Evropa – jeden trh – do roku 2028“.
Ve veřejných konzultacích z několika minulých měsíců uvádělo přes 80 procent respondentů, že odlišná národní pravidla a formy jsou významnou překážkou pro založení, provozování nebo ukončení podnikání v Evropské unii.
Společnost s registrací v EU bude novým volitelným právním režimem pro obchodní společnosti. Každý, kdo si přeje založit novou společnost v nynější sedmadvacítce, bude mít možnost použít buď novou formu společnosti s registrací v EU, nebo stávající vnitrostátní formu společnosti. Nová forma s registrací v EU bude ve všech členských státech stejná. Podnikatelé z EU si navíc budou moci svobodně zvolit členský stát, ve kterém chtějí firmu založit.
Evropská komise rovněž doufá, že půjde o režim, který by mohl do Evropy přilákat více investorů. Podnikům usnadní zakládání, provozování a růst v celé EU a zároveň je bude motivovat k tomu, aby v Evropě zůstaly. Ti, kteří začali podnikat jinde, by pak podle komise mohl nový systém povzbudit k návratu.
Společnosti EU Inc. budou muset zadat své informace pouze jednou, a to prostřednictvím rozhraní na úrovni EU, které propojí národní obchodní rejstříky. V druhém kroku Evropská komise zřídí nový centrální registr EU. Společnosti EU Inc. získají svá daňová identifikační čísla, aniž by musely znovu předkládat dokumenty, uvedla komise.
Jak to vidí Češi
Návrh reaguje i na obavy některých členských států včetně Česka a nedotýká se vnitrostátních zákonů v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Ty se budou podle plánu komise na společnosti EU Inc. vztahovat stejným způsobem, jako se vztahují na jakékoli jiné podniky podle vnitrostátního práva obchodních společností.
„Návrh komise jde správným směrem. Má rozhodně potenciál posílit konkurenceschopnost nejen evropských a tedy i českých startupů a přilákat globální kapitál do Evropy. V některých aspektech ale zaostává za ambicemi, které do něj evropský byznys vkládal,“ říká Vít Horký, spoluzakladatel investičního fondu United Founders a ambasador iniciativy Druhá ekonomická transformace.
Podle jeho slov je plusem nařízení, že nedává státům možnost být v jeho přijetí kreativní. „Podstatná pravidla tak mají být všude stejná a srozumitelná jak pro foundery, tak investory. Stejně tak je na pochvalu, že vše bude plně digitální včetně zakládání poboček a případné likvidace firmy,“ dodává Horký, podle něhož ale pokulhává zejména v oblasti jednotného rejstříku.
„Staví nadstavbu nad národními registry firem, což je neefektivní a potenciálně problematické. Stejně tak ponechává řešení sporů na národních soudech, což opět může některé investory zpočátku odrazovat. Návrh ale obsahuje přísliby do budoucna v podobě centrálního registru i specializovaných soudů, ty ale nesmí zůstat na papíře,“ podotýká Horký.
Podobně hodnotí klíčový návrh také ředitel strategie byznysové iniciativy Druhá ekonomická transformace Jan Indráček. „Evropa pod tlakem desetitisíců firem napříč unií udělala zásadní pokrok, ale detaily teď rozhodnou o tom, zda bude funkční nebo jen papírový,“ uvedl s tím, že důležité je, aby návrh zůstal minimalistický.
„Daně a pracovní právo musí zůstat národní kompetencí,“ míní Indráček a dodává, že Česko by mělo být v Radě EU aktivním zastáncem ambiciózního, ale realistického EU Inc. „Právě takového, který našim nejlepším firmám usnadní příliv kapitálu, ale zachová jejich centrálu i daně doma.“
