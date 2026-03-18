Prusa Research je jeden z největších výrobců 3D tiskáren na světě a jediný, kdo v oblasti stolních tiskáren dokáže konkurovat Číně. Firma sídlící v Praze-Holešovicích od svého založení rychle roste na tržbách i v počtu zaměstnanců, jenže to druhé v poslední době předstihlo to první. Proto se vedení společnosti, za níž stojí trojice Průšů – bratři Josef a Michal a jmenovec Ondřej –, rozhodlo k většímu propouštění.
„Celkem jsme během posledních čtyř let nabrali přes 500 lidí a aktuálně je nás téměř 1200. Nyní jsme udělali jen to, že jsme optimalizovali některé provozní náklady a zrušili cca 70 nevýrobních míst, přičemž část z nich tvořili externisté. Organizační změny se nijak nedotkly výrobních částí firmy, kde stále nestíháme naplnit poptávku po některých modelech našich tiskáren,“ prohlásil mluvčí firmy Jakub Kmošek.
Připomněl, že Prusa Research nedávno otevřel novou továrnu v Hradci Králové a přidal rozšířenou výrobu filamentů v Praze. Vedle toho firma investovala do vývoje nové produktové řady Prusa Pro, která rozšiřuje naše portfolio směrem k průmyslovému 3D tisku. Některé odložené projekty podle Kmoška zabraly delší čas na vývoj a testování, což ovlivnilo i prodejní cíle firmy, které s těmito produkty počítaly.
O propouštění na firemním Slacku informoval zaměstnance spolumajitel Ondřej Průša. „Jsme v situaci, kdy na počátku roku neplníme prodejní cíle ani na 90 procent. S velkými fixními náklady, rostoucí konkurencí, poklesem kurzu dolaru a dalšími důvody, které ne všechny můžeme ovlivnit, to je dost nepříznivá kombinace,“ uvedl Průša v příspěvku, který z firmy unikl a šíří se na sociálních sítích.
Dále se v něm popisuje forma propouštění i ujištění, že to není ve startupovém prostředí neobvyklá věc. Prusa Research se ale masivní výpovědi dotkly poprvé. „Nikdy jsme nic takového neudělali. Ale je to normální věc, kterou firmy, co rychle rostou, čas od času prostě udělat musí, aby zůstaly zdravé,“ dodal Průša s tím, že se to mělo řešit už loni.
V posledních měsících a letech se v českém startupovém prostředí propouštělo několikrát. O značné počty zaměstnanců zeštíhlily například Productboard nebo Kiwi.com, optimalizace probíhá i v Rohlíku. Je za tím kombinace několika faktorů. Po konci covidu šlo o ochlazení celého technologického sektoru, k němuž se přidal větší tlak na profitabilitu a také nástup AI, která již nyní dokáže zcela nebo částečně nahradit řadu kancelářských pozic.
Společnost Prusa Research byla založena v roce 2012 Josefem Průšou a dnes patří mezi největší výrobce stolních 3D tiskáren na světě. Specializuje se na vývoj a výrobu na principu open-source. Jejich stroje prosluly svou spolehlivostí i uživatelskou přívětivostí. Pravidelně vyhrávají soutěže o nejlepší 3D tiskárny na světě.
Zároveň Prusa Research čelí konkurenci z Číny typu Bambu Lab. Tamní firmy podle opakovaných vyjádření Josefa Průši často nehrají úplně fér a existuje u nich podezření z tzv. backdoors, tedy zadních vrátek vedoucích k možné průmyslové špionáži.
Průšovi tradičně rostou finanční ukazatele. Podle zveřejněných údajů tržby v roce 2024 vyrostly o 750 milionů na 3,65 miliardy korun s čistým ziskem přes 47 milionů.
