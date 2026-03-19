Společnost Allwyn International, která provozuje loterie v České republice a v dalších zemích, zvýšila v loňském roce provozní zisk před odpisy (EBITDA) o čtyři procenta na 1,584 miliardy eur, což je v přepočtu téměř 39 miliard korun. Celkové tržby vzrostly také o čtyři procenta a vyšplhaly se na téměř devět miliard eur. Vyplývá to z předběžných a neauditovaných konsolidovaných výsledků, které firma zveřejnila ve čtvrtek. Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, jednoho z nejbohatších lidí v České republice.
Generální ředitel společnosti Allwyn Robert Chvátal označil loňský rok za klíčový, a to mimo jiné kvůli dvěma důležitým transakcím. Firma se vloni dohodla na převzetí většinového podílu v americké společnosti PrizePicks a uzavřela dohodu o spojení s řeckou sázkovou a loterijní firmou OPAP.
Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Británii, Itálii, Rakousku, Řecku, na Kypru i ve Spojených státech. Součástí skupiny je mimo jiné nejstarší česká loterijní společnost Sazka, která v lednu po 70 letech své existence změnila název na Allwyn.
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
