Loterijní společnost Allwyn International ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka dokončila spojení s řeckou firmou OPAP. Sloučená skupina je registrovaná na athénské akciové burze. Společnost Allwyn o tom informovala v úterní tiskové zprávě.
Komárek uvedl, že společnost Allwyn vstupuje do nové kapitoly a má výjimečný potenciál v rychle se rozvíjejícím zábavním průmyslu. Firmy Allwyn a OPAP dohodu o spojení oznámily loni v říjnu a akcionáři řeckého podniku transakci schválili začátkem letošního roku. Sloučená skupina je podle tiskové zprávy druhou největší veřejně obchodovanou loterijní a herní firmou na světě.
Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Británii, Itálii, Rakousku, Řecku, na Kypru i ve Spojených státech. Součástí skupiny je mimo jiné nejstarší česká loterijní společnost Sazka, která v lednu po 70 letech své existence změnila název na Allwyn.
OPAP je jednou z největších herních společností v Řecku a na Kypru. Provozuje loterie, kurzové sázky a výherní automaty (VLT).
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
