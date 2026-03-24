Policie od rána zasahuje kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Policisté zadrželi desítky lidí. Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda uvedl, že zásah policie iniciovala sama fotbalová asociace. Zároveň zdůraznil, že kauza se netýká nikoho z vedení českého fotbalu.
„Fotbalová asociace ČR je v této kauze iniciátorem. Od počátku spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, poskytujeme maximální součinnost. Delší dobu spolupracujeme s policií na rozkrytí nekalých praktik,“ popsal Trunda.
„Dnes ráno jsem svolal mimořádný výkonný výbor a za účasti předsedy etické komise Martina Holuba a integrity officera Kamila Javůrka jsme probrali všechny kroky, které je nutno udělat. Přizval jsem i výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu. Důležité je zdůraznit, že zásah se netýká nikoho z vedení českého fotbalu. UEFA je od začátku informovaná o situaci a ocenila přístup FAČR,“ přidal předseda asociace.
Vedle policejního vyšetřování se kauzou začala zabývat etická komise FAČR. Ta zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Informovala o tom prostřednictvím úřední desky. Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje.
Z druholigových klubů se bude etická komise zabývat rolí Opavy, jejího spolumajitele Martina Latky a tří hráčů. Řízení se týká také rozhodčích z profesionálních soutěží Jana Petříka, Simona Vejtasy, Jana Všetečky a Miroslava Zelinky. Mezi prošetřovanými jmény je i někdejší prvoligový sudí Pavel Býma.
„FAČR je tím iniciátorem, který upozornil policii na problematiku match fixingu. Naše interní vyšetřování jsme vedli ve spolupráci s UEFA a zahraničními kolegy. Vyšetřování je dlouhé a z našeho pohledu úspěšné. Nemělo smysl skákat po jednom podezřelém zápasu, bylo potřeba postupovat systematicky, abychom tohle jednání vytrhli z českého fotbalového prostředí,“ uvedl Javůrek, kterého přivedlo ještě předchozí vedení FAČR.
Trunda věří, že vyšetřování bude dalším krokem k úplnému očištění českého fotbalu, který si v minulosti prošel několika korupčními kauzami. „Kandidoval jsem s cílem obrody a reformy českého fotbalu. K těmto aktivitám máme nulovou toleranci. Udělám vše pro to, aby sázkařská mafie zmizela jednou provždy z českého sportovního prostředí,“ uvedl Trunda, jenž ve funkci nahradil loni v květnu Petra Fouska.
Policie spustila zásah jen dva dny před klíčovým utkáním české reprezentace v baráži o postup na mistrovství světa proti Irsku. „Načasování jsme bohužel ovlivnit nemohli,“ podotkl Trunda. „Nemůžeme ovlivnit, kdy policie provede nějaký zásah. Celé to trvalo dlouho, v řádu let. Za fotbalovou asociaci jsem přebral řízení po svém nástupu v roce 2024, a to jsem už navázal na činnost svého předchůdce,“ přidal Javůrek.
Součástí razie byly i domovní prohlídky
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ČTK potvrdila, že provádí úkony trestního řízení. „Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Podle iSport.cz se na akci podílí i Europol a Interpol a razii předcházelo tříleté prověřování.
To, že se policejní zátah týká podezření z korupce a z podvodného jednání kvůli sázkám na sportovní zápasy, Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci potvrdilo. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna bylo zadrženo několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, uvedl na webu VSZ.
Místa žalobci nespecifikovali, na kauze se však s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) podílejí policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Server iSport uvedl, že policejní akce se týká i zápasů první ligy či mládeže. „Od 6:00 probíhá obří zásah, asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu,“ citoval z textové zprávy rozeslané předsedou FAČR Davidem Trundou členům výkonného výboru.
„Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu,“ napsal podle iSport.cz Trunda. Od 9:00 se šéf FAČR měl zúčastnit uvedení bývalého reprezentanta Přemysla Bičovského do Síně slávy, ale omluvil se.
Morava reaguje
Fotbalové kluby z nejvyšších soutěží v Olomouckém kraji nicméně o policejní akci informaci nemají. Policie v prvoligovém klubu Sigma Olomouc nezasahuje, potvrdil ČTK jeho mluvčí Jiří Fišara. Akce se netýká ani druholigového fotbalového klubu 1. SK Prostějov, potvrdil ČTK předseda klubu Ivan Polák.
„Celou situaci vnímáme pouze z médií, v našem klubu běží normální pracovní den, který není ničím narušen,“ řekl ČTK Ondřej Tomek, ředitel komunikace druholigového Artisu Brno. Policie není podle vyjádření mluvčího klubu ani v prvoligovém Slovácku.
K situaci se na síti X vyjádřil i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). „Ovlivňování sportovních soutěží v souvislosti se sázkami je zhoubou sportu a nekompromisní boj proti match fixingu je třeba maximálně podporovat,“ napsal.
Policejní NCOZ ve své poslední výroční zprávě upozornila, že rozvoj sportovního sázení přes internet výrazně zvýšil objemy peněz, které tímto odvětvím procházejí. Online propojení mezinárodního sportovního prostředí láká díky větším příležitostem k zisku organizované zločinecké skupiny, které se podle centrály na tzv. match fixingu – tedy ovlivňování sportovních zápasů – podílejí velmi často a využívají jej i k praní špinavých peněz z nelegálních sázek nebo jiných nezákonných aktivit.
Český trestní zákoník nepostihuje match fixing jako samostatný trestný čin. Ovlivňování sportovních soutěží může podle NCOZ spadat pod několik obecnějších trestných činů, zejména podvod či úplatkářství. U podvodů jde o ovlivnění zápasů s úmyslem dosáhnout finančního zisku, tedy například v situacích, kdy hráči, trenéři nebo rozhodčí úmyslně manipulují výsledky zápasů ve prospěch sázkařů.
