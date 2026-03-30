Banky zpřísní od dubna limity pro poskytování investičních hypoték, jak jim doporučila Česká národní banka. Některé tak již učinily. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími tuzemskými bankami. Nové opatření ČNB se podle nich na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení ČNB je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat na nově poskytnuté úvěry.
Investiční nákup je podle ČNB takový, kdy žadatel o hypotéku kupuje třetí a další obytnou nemovitost nebo ji pořizuje za účelem pronájmu. V takovém případě by banky měly vyžadovat maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) 70 procent a maximální výše celkového dluhu žadatele o hypotéku vůči jeho ročnímu příjmu (DTI) by měla být nanejvýš sedminásobná.
„Zpřísnění jsme aplikovali již v únoru 2026. Řídíme se doporučením ČNB, podle něhož má banka za investiční hypotéku považovat zejména takovou, kde se do bonity žadatele započítává budoucí příjem z pronájmu, respektive takovou hypotéku, kterou chce žadatel financovat nákup třetí a další obytné nemovitosti,“ řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
„Od 1. dubna se budeme řídit novým doporučením ČNB upravujícím pravidla pro investiční hypotéky,“ uvedl manažer hypoték pro skupinu Komerční banky Ondřej Šuchman. Některá pravidla banka podle něj uplatňuje již nyní.
Také ČSOB se podle mluvčího Jana Urbana řídí doporučením ČNB. „Investiční úvěry tvoří menší část celkové produkce hypoték, a proto neočekáváme zásadní dopad na celkový objem,“ dodal.
Moneta Money Bank bude podle mluvčí Terezy Ryšanové zatím pro investiční hypotéky nemá žádná speciální pravidla. „Dle doporučení ČNB budeme tyto hypotéky evidovat od 1. dubna,“ podotkla.
Rovněž Partners Banka podle mluvčí Terezy Píchalové plánuje zpřísnění limitů, dosud přísnější kritéria neměla. V souladu s regulací bude postupovat podle mluvčí Terezy Kaiseršotové i Raiffeisenbank. „Hypotéku na investiční nemovitosti jsme zavedli od poloviny března tohoto roku a vždy postupujeme dle doporučení ČNB,“ potvrdil mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.
Pro ostatní hypotéky nadále platí LTV 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Současné nastavení limitů podle ČNB zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí.
