V pondělí absolvovali deváťáci druhý termín přijímacích zkoušek. V jedné z otázek měli rozhodnout, která tři slova patří mezi nespisovná – kromě „angliny“ a „kanclu“ to bylo také slovo „rožnout“, které se běžně používá v části Moravy a ve Slezsku místo spisovného „rozsvítit“. Podle prvních ohlasů byl pondělní termín pro žáky o něco těžší než první páteční.
První dojmy z přijímaček na střední: lehčí než loni, v pondělí to zřejmě bude těžší, míní experti
„Nezlobte se na mě, ale rožnout je pěkná podpásovka pro Ostraváky a okolí,“ zní jeden z nejpodporovanějších komentářů na Instagramu pod příspěvkem ministerstva školství, v němž úřad zveřejnil výsledky druhého termínu přijímacích zkoušek na střední školy.
Podle zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český Markéty Pravdové je to jasně nespisovné slovo, typické pro nářečí. „Je mi jich líto, u nás doma se také říkalo rožnout, ale do spisovné češtiny to opravdu nepatří,“ vysvětluje Pravdová. Je podle ní otázkou, zda učitelé žákům toto zdůrazňují a jak před nimi sami mluví. „Pokud učitel češtiny takové výrazy používá, žáky to může zmást,“ říká.
Většina deváťáků považuje pondělní zkoušku za těžší, než byla ta páteční. Podle lektorů, kteří se zabývají přípravou na testy, v nich letos nebyly žádné velké chytáky. Hodnotí je jako snadnější než ty loňské a výrazně lehčí než přijímačky nanečisto, které Cermat poskytl školám na konci ledna a řada žáků v nich pohořela, zejména v matematice.
„V prvním testu z matematiky byly úlohy méně zaměřené na logiku. Žáci museli spíše vycházet z naučených dovedností, znát Pythagorovu větu, vědět, jak se počítá obsah, objem, umět počítat zlomky či soustavu rovnic,“ popisuje například lektor přijímacích zkoušek Robin Řežábek s tím, že zpětná vazba od studentů není tak negativní jako loni. „Když udělali chybu, tak spíše vlastní početní, než že by si nevěděli rady se zadáním nebo něčemu logicky nerozuměli,“ dodává.
Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích budou zkoušky skládat v úterý a ve středu. Výsledky se všichni dozvědí až 15. května.
