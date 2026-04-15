Druhý největší vlakový dopravce RegioJet vyrazil zřejmě na nejneobvyklejší nábor personálu, který za poslední roky na české železnici proběhl. Podle informací HN začal shánět zaměstnance v Pacifiku. Potvrdil to majitel firmy Radim Jančura s tím, že na kvalitu služeb to mít vliv nemůže.
Nejvzdálenější kancelář RegioJetu na světě je teď zřejmě na Filipínách. Začátkem dubna tam poslal podnik jednoho z HR manažerů s úkolem, který se v prostředí české železnice i celé dopravy vymyká: nabrat nové zaměstnance. „Jde hlavně o lidi do údržby, které je v Česku těžké sehnat,“ řekl HN zdroj zevnitř RegioJetu. A nejde o malá čísla.
„Sháníme zhruba 100 lidí do našeho depa,“ potvrdil HN majitel společnosti Radim Jančura. S firmou má velké plány, prohlašuje, že chce být během několika let největším vlakovým dopravcem v Česku. Pro tuto expanzi je klíčový projekt vlakového depa v pražských Dolních Měcholupech. Doteď se řešily hlavně problémy s pozemky, v posledním roce ale přípravy pokročily.
Nespokojenost v RegioJetu. Home office do práce nepatří, rozkázal Jančura celé firmě
Železniční technika je přitom oborem, kde nemohou být opraváři bez kvalifikace a praxe. Má svoje specifika a složitou homologaci, kvůli které nejsou některá řešení úplně běžná. „Elektrikář není specifická profese. Elektřina je jen jedna,“ oponuje Jančura. O tom, jak se nábor daří, zatím nejsou další informace. „Výsledky jsou, ale nekomunikujeme je,“ dodal.
Nábor v zahraničí už zkoušel udělat dopravce Arriva. To bylo v roce 2019, v době, kdy firma expandovala. Tehdy šlo o Bulharsko. Jedním z hlavních cílů byli strojvůdci; v Česku jich v té době bylo málo a bulharská železnice má historicky k té české relativně blízko, i v oblasti předpisů. Nábor ale nakonec dokázal získat jen nižší desítky použitelných zaměstnanců.
U RegioJetu je zajímavá ještě jedna linka: majitel firmy Radim Jančura si zjevně oblíbil Pacifik, obzvlášť si zamiloval právě Filipíny, kde teď i sám tráví hodně času. V oblasti nachází inspiraci také pro svoji kritiku evropského prostředí. Touto optikou se dívá i na vnitřní problémy svojí firmy.
„Je to vlastně součást velkého civilizačního problému. Proč není porodnost? Ne že by tu nebyly peníze, ale protože ženy nenalézají ty správné muže. Proč tady nejsou ti správní muži? Protože je tady krize mužství, špatná výchova. Matky nevychovávají z kluků chlapy, občas jim dělají doma kindergarten až do třiceti let,“ řekl v září 2025 v rozhovoru pro HN. Z druhé strany: ve firmě v posledním roce citelně přituhlo, skončila řada manažerů i možnost home officu a řada zaměstnanců popisuje Jančurovu zesilující snahu o mikromanagement.
