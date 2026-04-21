Plán zlevnit naftu alespoň na dálnicích se ujal a vláda už řeší, jak těchto dopravních komunikací více vyrobit. V pondělí představila svůj plán dalšího stavění dopravních cest. Oseká prý například vedlejší větve z projektu vysokorychlostních železnic. To dává smysl, v rozpočtech bude na dopravu stále méně, když se zvyšuje rozdávání na jiné věci. A úročení dluhu rychle stoupá – obecně ve světě kvůli ropě (a její inflaci) a v Česku i kvůli rostoucím dluhům.
Přitom tu, jak víme z půlroční debaty o rozpočtu 2026, máme předpřipraveno rekordní množství projektů, které neufinancoval ani ten původní rozpočet. Kéž by tak existoval nějaký způsob, jak stavět dálnice bez zapojení současných rozpočtů. Ty by pak dál mohly platit stále víc nedálničních věcí „za nás“.
Schillerová je socialistická plánovačka, reakci na ropnou krizi zprznila, říká Martin Kupka. A nabízí sadu vlastních překvapivých řešení
Ale takový kouzelný proutek existuje a můžeme čekat, že vláda jej bude používat čím dál více. Ještě více než ta minulá. Byl dokonce vymyšlen právě pro země, které chtějí modernizovat svoji infrastrukturu a nemají na to. A přesně takovou zemí jsme se, žel, stali. Ne že bychom zchudli. Jen minulé vlády začaly utrácet za jiné věci a teď už volič nechce jít zpátky. Ten trik není v tom, kdo stavbu dálnice zadává. To bude vždy stát. Ani v tom, kdo ji staví. To bude vždy soukromník. Jde o to, za čí peníze se staví.
Doposud se stavělo za státní. Ale třeba D4 se teď postavila za soukromé v PPP projektu. Dřív bývaly soukromé peníze dražší. Teď však, když rozpočty neutáhnou už ani dálnice, se rozdíl stírá. Doslova. Soukromník si proti státu půjčuje na finančním trhu s dvouprocentní „marží“ (riziková prémie). Když si stát dříve půjčoval za dvě procenta, bylo čtyřprocentní soukromé úročení dvojnásobné! Ale teď, když si český stát musí sám půjčovat za ta čtyři procenta, je soukromých šest procent už jen třetinový rozdíl.
Babišovy limity na ceny nafty otřásají trhem benzinek. Někde ji vůbec neprodávají, hrozí žaloby na stát
Za ten čistě účetní příplatek ale dostaneme hodně přidané hodnoty. Celá dálnice se staví levněji – o vlastní peníze se každý stará svědomitěji než o státní. Je trvanlivější – na rozdíl od státního financování je PPP dálnice znovu položena po 25 letech. Bez příplatku. To nikdo při srovnávání nezapočítává. A je i bezpečnější – je na ní více chytré technologie pro prevenci nehod, protože za ty je provozovatel penalizován. Při státním financování ne. Ano, platby se odloží (takže se postaví víc). Ale aspoň se za 25 let vše splatí. Myslí si někdo, že letošní rozpočtové dluhy stát do 25 let splatí, když deficity každý rok rostou?
