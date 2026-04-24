Vláda poslala do sněmovny svůj návrh zákona, který jí mimo jiné umožní velmi rozvolnit mantinely pro sestavování státního rozpočtu. Ty by po schválení předložených opatření prakticky přestaly existovat. Návrh například říká, že by se výdajů na infrastrukturu, jako jsou dálnice, železnice nebo elektrárny, netýkala striktní pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jejich rozvolnění by kabinetu umožnilo navýšit schodek o sto miliard korun.
Předloha také jen vágně popisuje takzvané mimořádné události, které by umožnily navýšit výdaje státu o dalších deset procent.
Návrh, který už ve středu projednal rozpočtový výbor, se podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) inspiruje Německem, kde si fiskální pravidla upravili podobně. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla se však jedná o cestu, jak navýšit deficit o stovky miliard korun, aniž by se vláda musela zodpovídat z porušení zmíněných pravidel.
Vámi řízená rada dohlíží na dodržování rozpočtových pravidel, jak tedy vnímáte předložený návrh?
Je to výrazné rozvolnění fiskálních pravidel a fiskální disciplíny, největší minimálně od času covidu. Je to změna rozpočtového paradigmatu, naprosto nepochybně. My tohle považujeme za moment, který možná jednou bude zapsán v dějinách české fiskální politiky.
