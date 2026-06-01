Papírové krabičky na vejce z českého závodu skupiny Huhtamaki znají spotřebitelé v 17 zemích Evropy. Nyní firma z Přibyslavic plánuje expanzi za miliardy korun a chce více vstoupit do segmentu obalů na ovoce. „Nechceme jen sledovat trendy. Chceme je do určité míry určovat,“ říká generální ředitel firmy Ivo Hospůdka.
Vaše firma se specializuje na papírové obaly. Jaká je jejich výhoda oproti plastovým?
Například u obalů na vejce je zásadní schopnost papírového obalu pohlcovat vzdušnou vlhkost. Vejce se často skladují ve vysoké vlhkosti, ať už ve velkoobchodních skladech, logistických centrech maloobchodních řetězců, nebo přímo v supermarketech. V takovém prostředí může vlhkost negativně ovlivnit kvalitu výrobku. Papírový obal pomáhá tomu, aby se na vejcích netvořily plísně a aby déle vydržela. Podobně to platí také u ovoce. Kromě ekologického nebo marketingového vnímání má tedy papírový obal velmi praktickou funkci: prodlužuje trvanlivost výrobku až do okamžiku, kdy se dostane k zákazníkovi.
Papírové obaly na vejce mají i lepší mechanické vlastnosti než plastové. V čem to spočívá?
Lépe tlumí nárazy a chrání vejce před poškozením při manipulaci i přepravě. Je to dané tím, že stěna papírového obalu, i když má necelý milimetr, je násobně silnější než stěna plastového obalu. Funguje tam kombinace určité měkkosti papírenského vlákna a tloušťky stěny, která působí jako tlumič. Výsledkem je vysoká míra mechanické ochrany.
Plánujete investice v řádu miliard korun. Kam je budete směrovat?
Chceme masivně zvýšit výrobu a prodej na stávajících trzích, ale také vstoupit do dalších zemí a nových segmentů. První fáze investice má hodnotu zhruba dvě miliardy korun a je součástí širšího plánu, který má mít celkem tři fáze. Investiční strategii můžeme rozdělit na dvě části. První tvoří investice do současného výrobního programu, tedy hlavně do obalů na vejce. Druhá a důležitější část směřuje do obalů, které zatím nevyrábíme, ale začneme je vyrábět. Jde zejména o proklady a podložky na ovoce, především na jablka, hrušky a peckoviny.
Proč právě ovoce?
Protože v něm vidíme obrovský potenciál na celém evropském trhu. Naše současné trhy už nebudou jen země střední a východní Evropy, ale celá Evropa. První plošný monitoring evropského trhu jsme dělali už v letech 2017 a 2018. Už tehdy bylo zřejmé, že potenciál trhu je mnohonásobně větší než výrobní kapacita všech výrobců papírových obalů na ovoce a zeleninu dohromady.
Od té doby pokračuje postupná náhrada plastových obalů papírovými. Tento proces ale brzdí nedostatečné kapacity výrobců papírových prokladů. Důvodem je mimo jiné dlouhá návratnost investic a komplikovaná logistika oboru. Pro úspěšné působení na trhu musíte investovat do drahých výrobních forem pro mnoho desítek různých typů výrobků. Jejich využití závisí na sezoně ovoce, která je každý rok trochu jiná. Je to byznys, který vyžaduje dlouhodobé zkušenosti a také dost odvahy.
V čem musí být takový obal specifický?
Musí mít dobrou tvarovou stálost a přesný tvar. U ovoce se používá mnoho desítek velikostí, říká se jim kalibry. Záleží na tom, jak velké jsou důlky v obalech, a roli hrají i milimetry. Používá se přibližně 60 základních typů podle velikosti důlků.
Druhou důležitou vlastností je kvalita materiálu a jeho vhodné natvarování. Ovoce musí v obalu sedět rovnoměrně, nesmí se při přepravě pohybovat, odírat ani otloukat. To je důležité hlavně při dlouhých přepravách, kdy kamiony vezou ovoce na vzdálenosti přes tisíc kilometrů. Běžně se přepravuje například ze západní Evropy, zejména z Nizozemska, do východní Evropy.
Dodáváte do řady evropských zemí. Liší se zákazníci podle jednotlivých trhů?
Ano, a někdy výrazně. U obalů na vejce, které jsou stále naší dominantní komoditou, vidíme velké rozdíly i v rámci Evropy. Když srovnáme například Itálii, Rakousko, Česko, Polsko a Německo, rozdíly jsou obrovské.
V zemích, jako je Itálie, částečně Rakousko, Francie nebo Velká Británie, hraje obal mnohem větší marketingovou roli. Existuje tam spousta různých brandů, lokálních značek a designů. Obal pomáhá propagovat vejce i konkrétní výrobce.
Naopak třeba v Německu nebo ve Skandinávii je byznys více komoditizovaný. Je tam méně značek, méně typů obalů a užší portfolio tvarů i designů. U ovoce jsou rozdíly menší, protože tam má obal hlavně ochrannou funkci. Designová složka jde více do pozadí.
Jak důležitá je v tomto byznysu flexibilita dodávek?
Velmi důležitá. Většina výrobců obalů, které vyrábíme i my, se v minulosti vydala cestou silné komoditizace. Snažili se vyrábět hlavně velká množství za co nejnižší cenu. Tento trend v oboru zůstal, ale my jsme před více než deseti lety našli díru na trhu. Pochopili jsme, že všichni naši zákazníci, tedy balírny vajec a ovoce, dodávají své výrobky do maloobchodních řetězců. A maloobchodní řetězce vytvářejí obrovský tlak na flexibilitu. Zákazníci potřebují dodávat různé typy výrobků ve velmi krátkém čase a měnit objednávky třeba z týdne na týden. Naši konkurenti na to nebyli připraveni. My jsme tomu přizpůsobili strategii, vnitřní procesy, plánování výroby, logistiku i část technologie. Pracovali jsme na tom několik let. Postupně jsme vybudovali model, ve kterém není hlavním konkurenčním faktorem jen cena, kvalita a šíře portfolia, ale hlavně servis.
Co to znamená v praxi?
Standardní dodací lhůta v našem oboru je přibližně čtyři až pět týdnů. My mnohdy dodáváme obaly do jednoho týdne od objednávky. Často měníme výrobní program podle aktuálních potřeb zákazníků. To je dnes asi naše největší konkurenční výhoda. Výrazně na ní stojí náš růstový potenciál posledních let a chceme ji využívat i dál, včetně nových výrobních kapacit a nového výrobního programu. Zatím to vypadá, že konkurenti na tento model neumějí dobře reagovat.
Jak silnou pozici máte na českém trhu?
Tvoří přibližně osm procent našich celkových tržeb. Současně ale v Česku držíme kolem 85 procent trhu v segmentu obalů na vejce. Naše pozice je tedy velmi silná a dlouhodobá. Hlavním důvodem je právě servis a vysoká míra flexibility dodávek. V této oblasti pravděpodobně mezi velkými hráči na evropském trhu nemáme konkurenci.
Chystáte letos nějakou zajímavou inovaci v obalech na vejce?
Postavili jsme novou technologickou linku na výrobu obalů na vejce s velkým podílem vláken slámy. V nejbližší době chceme tyto obaly uvést na trh. Sláma tvoří základní komoditu pro většinu výrobců vajec a domníváme se, že koncept bude úspěšný z hlediska fyzických vlastností obalů, tak i marketingově.
Text vznikl ve spolupráci s firmou Huhtamaki ČR.
