V Pittsburghu je místo, které by mohlo snadno uniknout pozornosti. Nejde o žádný monumentální památník, stavbu nebo sochu připomínající obrovskou dějinnou událost. Na místě, kde dříve stála budova Loyal Order of Moose, se před 108 lety odehrál jeden ze společných okamžiků amerických, českých a slovenských dějin. Zástupci českých a slovenských krajanských organizací s Tomášem G. Masarykem tehdy na tomto místě podepsali Pittsburskou dohodu. Tento okamžik dnes připomíná jednoduchá pamětní cedule.
„Tento dokument vyjádřil záměr Čechů a Slováků vytvořit v Evropě nový demokratický národ, svobodný od vnější nadvlády. Později téhož roku se Thomas Garrigue Masaryk, autor dohody, stal prvním prezidentem Československa,“ je na černé pamětní ceduli v samotném centru Pittsburghu napsáno zlatým písmem. Právě v těchto místech byl položen základ spojenectví, které sledujeme dodnes.
Co se dočtete dál
- Kdo přesně a proč podepsal Pittsburskou dohodu v roce 1918?
- Jakou roli sehrála česko‑slovenská diaspora v USA při vzniku Československa?
- Jak Pittsburská dohoda formovala politickou a institucionální vizi nového státu?
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