Z pohledu průmyslu jako by se svět vracel o čtyři roky zpátky. Opět se objevují obavy z výpadků dodávek klíčových energetických komodit a jejich ceny výrazně kolísají. Tyto impulzy už jednou odstartovaly inflační spirálu, jakou jsme ve východní Evropě nepoznali od doby ekonomické transformace v 90. letech a západní svět od ropné krize před více než 50 lety. Růst ceny ropy tehdy způsobil významné ekonomické zpomalení a ukázal, jak důležitou roli tato surovina hraje ve fungování vyspělých ekonomik.
Jak situace vypadá dnes? Ropa a plyn zůstávají nadále klíčovými pilíři globální energetiky i průmyslu, přičemž jejich význam je umocněn rostoucí poptávkou související s ekonomickým rozvojem nejlidnatějších částí světa.
Co se dočtete dál
- Jaký je současný význam ropy a plynu jako surovin pro průmysl.
- Proč jsou malé otevřené a energeticky náročné ekonomiky jako Česko citlivější na výkyvy cen energií.
- Které konkrétní kroky podniky v Česku podnikly během předchozí energetické krize a které přinesly nejlepší výsledky.
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