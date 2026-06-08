Zákon o státních zaměstnancích, kterým chce vláda nahradit současný služební zákon, ještě není schválený a nikdo nezná jeho finální podobu. Přesto už se s jeho výsledným zněním rozjíždí byznys za státní peníze. Konkrétně jde o školení či semináře pro úředníky a zaměstnance státu. Zákon je přitom před konečným schvalováním a je k němu „přilepeno“ kolem pětadvaceti pozměňovacích návrhů, které také musí projít schvalovacím procesem.
Ministerstvo životního prostředí si v půlce května u společnosti Aliaves objednalo pětihodinový seminář na téma nové právní úpravy služebního zákona. Cena byla 80 tisíc korun včetně daně, zúčastnilo se ho 19 lidí. Přednášeli na něm dva členové Legislativní rady vláda Petr Hůrka a Jan Kněžínek.
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