Anabáze kolem volby nového ombudsmana je u konce. Nástupkyní Stanislava Křečka se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. A to i přesto, že expertní komise, která letos podle standardů OSN vznikla, jí udělila nejhorší hodnocení ze všech uchazečů. Komise byla zřízena proto, aby se zabránilo politizaci takto výrazných funkcí.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.