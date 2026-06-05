Ten, kdo očekával, že ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru vykreslí Rusko jako silnou, sebevědomou a prosperující zemi, se nemýlil. Ačkoli ruští i zahraniční ekonomové již delší dobu poukazují na silně negativní důsledky, jež mají pro Rusko západní sankce, kremelský vládce jejich tvrdý tlak označuje jako příležitost k hledání nových možností. Z řad ruského byznysu se sice opatrně ozývají hlasy volající po ukončení války na Ukrajině a omezení zbrojních výdajů. Ukazuje se však, že Putin stojí na straně vojenských jestřábů.

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