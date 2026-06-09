Firmy jsou unavené. Proměnlivé geopolitické prostředí, změny pod vlivem nových technologií i stárnutí populace vytváří na podniky tlak v takové míře, na jakou nebyly doposud zvyklé. A ačkoli nepropadají příliš velké skepsi a snaží se z krizí poučit, nová data ukazují, že se budoucnosti pod stávající vládou Andreje Babiše (ANO) obávají.
Pravidelný průzkum společnosti Alma Career, v rámci jehož poslední vlny odpovídalo 550 českých firem a HN mají jeho výsledky k dispozici, se poprvé věnuje i situaci na Slovensku. Tam v říjnu 2023 nastoupila vláda Roberta Fica, která vede politiku štědrých sociálních balíčků, mimo jiné třináctého důchodu pro seniory, ale na druhou stranu zvyšování daní.
Co se dočtete dál
- Jak se roky populismu projevily na slovenských firmách.
- Jakého vývoje se bojí české firmy.
- A do jaké míry chtějí nyní české firmy investovat a nabírat lidi.
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