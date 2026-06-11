Ve středočeském Komárově, městečku kousek za Hořovicemi, se železářská tradice drží už od 15. století. Za socialismu měla podobu podniku Buzuluk Komárov, který byl monopolním výrobcem pístních kroužků pro motory v celém východním bloku RVHP a zároveň dodavatelem zařízení na výrobu pneumatik.
Po roce 1989 se privatizovaný podnik rozdělil a divize pístních kroužků se osamostatnila jako Piston Rings Komárov, kterou posledních devět let vlastnil americký private equity fond RFE Investment Partners. Ten se však letos rozhodl výrobní skupinu Hastings, do níž patří i komárenský podnik, prodat. Česká firma, která zaměstnává 321 lidí a loni utržila 481 milionů korun při zisku 23 milionů, tak má nového majitele.
Co se dočtete dál
- Kdo koupil komárovského výrobce pístových kroužků?
- Co se pro firmu změní?
- Jaká je historie podniku?
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