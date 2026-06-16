Česko-slovenský start-up Sloneek má za sebou další investiční kolo. Na první pohled nenápadná společnost podniká v dynamickém oboru digitálních HR systémů, na něž v poslední době přechází řada firem z tradičních excelových tabulek. Cloudový nástroj pro personalisty a manažery od Sloneeku nyní obsluhuje přes pět set klientů ve 25 evropských zemích a chce dál růst. Poslední investice navíc stojí na českém a slovenském kapitálu. 

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Co se dočtete dál

  • Co Sloneek dělá.
  • Kdo za investicí stojí.
  • Jaké jsou plány start-upu.
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