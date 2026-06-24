V supermarketech na ně narážíte běžně: pomeranče, grepy, datle, víno nebo přístroje SodaStream pocházející z nelegálních izraelských osad na okupovaných palestinských územích. Evropská unie umožňuje přístup těmto produktům na svůj trh bez jakýchkoli omezení minimálně od počátku 90. let – a to i přesto, že mezinárodní soudy opakovaně označily tyto osady za nelegální.
Nyní se na žádost zemí jako Irsko, Španělsko, Belgie, Nizozemsko a Slovinsko za zdmi budovy Berlaymontu projednává návrh na zákaz produktů z osad na evropském trhu a brzy by se mohl dostat na stůl ministrů zahraničí EU. To, zda bude přijat, závisí do značné míry na tom, podle jakého pravidla se bude hlasovat – zda v režimu jednomyslnosti, což se vyžaduje, pokud je opatření považováno za výraz Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) EU, nebo kvalifikovanou většinou, která je předvídána, pokud je součástí obchodní politiky EU.
Co se dočtete dál
- Jaký právní význam má stanovisko Mezinárodního soudního dvora z roku 2024 pro obchod EU.
- Jaký dopad by zákaz měl na obchodní vztahy mezi EU a Izraelem.
- Proč některé vlády volají po jednomyslnosti a jakou politickou roli to hraje.
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