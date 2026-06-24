Na globální ekonomické šachovnici dochází k četným změnám, značnou část pozornosti na sebe strhává pochopitelně Donald Trump. Ve stínu toho všeho ale probíhá něco mnohem závažnějšího – neúprosný nárůst nadbytečných výrobních kapacit v Číně, který má po celé Evropě hmatatelné a často ohromující důsledky.

Evropská strategická odvětví postupně ustupují čínskému konkurentovi, který je zároveň systémovým rivalem. Přitom až v posledních týdnech konečně vyvolala čínská kampaň za monopolizaci globálních trhů evropskou reakci. I tak ale zůstává jednota zemí EU bohužel nedosažitelná a zdaleka nedosahuje toho, čemu by se dalo říkat společná strategie.

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Co se dočtete dál

  • Jak nadbytečné výrobní kapacity v Číně ovlivňují strategická evropská odvětví.
  • Jaké konkrétní nástroje navrhuje Komise k omezení čínských nadbytečných kapacit.
  • Jak se liší francouzsko-německé přístupy k čínskému konkurenčnímu tlaku.
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