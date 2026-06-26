Inovace tarifní struktury, kterou v květnu představil Energetický regulační úřad a která má od roku 2027 změnit způsob účtování plateb v sítích vysokého a velmi vysokého napětí, je krok správným směrem. Jejím cílem je efektivnější využívání přenosové i distribuční soustavy, omezení zbytečných investic do infrastruktury a zpomalení růstu regulované složky ceny elektřiny. Odhady hovoří až o 2–3 miliardách korun ročně, které díky lepšímu využití sítí nebude nutné investovat. Není proto překvapivé, že návrh ITS získal napříč energetickým sektorem převážně pozitivní ohlas.
Debata se však otevřela kolem jedné dílčí části reformy – tarifů pro bateriová úložiště – a rychle dostala mediální nálepku „boj o slevy“. Ta je ale zavádějící. Baterie nejsou slabým místem reformy, nýbrž její důležitou součástí. Nejde o běžné „spotřebiče“, které elektřinu jen odebírají. Energii ukládají a vracejí do sítě ve chvílích, kdy je jí nedostatek, vyhlazují špičky výroby i spotřeby a přispívají ke stabilitě systému i ceně elektřiny.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní limity nebo slevy ERÚ navrhl?
- Mohou baterie nahradit nebo odložit investice do kabelů a transformátorů?
- Jaké podmínky jsou potřeba, aby Česko využilo růstu akumulace podobně jako Německo?
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