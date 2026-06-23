Elroq je druhý nejprodávanější elektromobil Evropy, Enyaq je pátý. Škoda Auto, zdá se, svými elektromobily uhodila hřebíček na hlavičku. Pragmatickým přístupem ke spalovacím motorům si navíc zajistila otevřenou budoucnost a silnou pozici v koncernu Volkswagen. Za poslední měsíc pak nabídku elektrických modelů okřídlený šíp doplnil oběma směry. Po malém Epiqu se ve Francii, kousek od hranic se Švýcarskem, představil Peaq. Vrcholný elektromobil Škody.
Co se dočtete dál
- Škoda představila své čtvrté elektrické SUV Peaq.
- Velikostí i výbavou se jedná o vlajkovou loď mladoboleslavské automobilky.
- Peaq bude mít až sedm míst k sezení a kufr o objemu 935 litrů v pětimístném uspořádání.
- Na výběr jsou tři varianty pohonu se dvěma velikostmi baterie, maximální dojezd přesahuje 630 km.
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