Elroq je druhý nejprodávanější elektromobil Evropy, Enyaq je pátý. Škoda Auto, zdá se, svými elektromobily uhodila hřebíček na hlavičku. Pragmatickým přístupem ke spalovacím motorům si navíc zajistila otevřenou budoucnost a silnou pozici v koncernu Volkswagen. Za poslední měsíc pak nabídku elektrických modelů okřídlený šíp doplnil oběma směry. Po malém Epiqu se ve Francii, kousek od hranic se Švýcarskem, představil Peaq. Vrcholný elektromobil Škody.

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Co se dočtete dál

  • Škoda představila své čtvrté elektrické SUV Peaq.
  • Velikostí i výbavou se jedná o vlajkovou loď mladoboleslavské automobilky.
  • Peaq bude mít až sedm míst k sezení a kufr o objemu 935 litrů v pětimístném uspořádání.
  • Na výběr jsou tři varianty pohonu se dvěma velikostmi baterie, maximální dojezd přesahuje 630 km.
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