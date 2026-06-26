Po téměř pěti letech končí jedna z nejdivočejších rodinných válek v českém byznysu. Po měsících intenzivního jednání týmy vyjednavačů dospěly k dohodě, která přináší křehký mír mezi dědici průmyslové skupiny Karsit z východočeské Jaroměře. Výrobce lisovaných součástek pro automobilový průmysl založil východočeský továrník František Řípa na začátku v 90. let.
Po jeho smrti v březnu 2021 se prakticky ihned rozjel boj o miliardový majetek mezi jeho ženou Alenou Řípovou a dcerou Kamilou na jedné straně a syny z předchozího manželství Davidem a Romanem na straně druhé.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá dohoda mezi dědici Karsitu.
- Kdo jsou hlavní aktéři rodinných sporů.
- Co to znamená pro probíhající soudy a trestní řízení.
- Jak to dopadne na byznys skupiny.
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