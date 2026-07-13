Americké síly zasáhly v neděli přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM, když oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Írán v uplynulém týdnu. Írán v odvetě za americké nálety, které následovaly po útoku na obchodní loď v Hormuzském průlivu, odpálil rakety a drony proti svým sousedům v Perském zálivu.
Průliv, klíčový pro mezinárodní obchod, zůstává podle Íránu uzavřený až do odvolání. Americký prezident Donald Trump nicméně pro NBC během neděle řekl, že Hormuz je otevřen pro obchodní plavbu. Rovněž americká armáda uvádí, že Írán úžinu nekontroluje, ačkoli ten tvrdí opak.
„Americké síly zasáhly přibližně 140 íránských vojenských cílů přesnou municí odpálenou pozemními i námořními stíhacími letouny, drony a námořními plavidly. Mezi cíle patřily íránské raketové a dronové základny, námořní kapacity, sklady munice, komunikační sítě a místa ostrahy pobřeží,“ uvedlo velitelství amerických sil.
Dodalo, že za tři noci úderů v tomto týdnu zasáhly americké síly na pokyn „vrchního velitele“ více než 300 cílů, aby omezily schopnost Íránu útočit na civilní námořníky a obchodní plavidla proplouvající průlivem.
„Tranzit obchodních plavidel tímto životně důležitým mezinárodním námořním koridorem pokračuje. Od začátku května americké síly pomohly úspěšné plavbě více než 800 obchodních plavidel a 400 milionů barelů ropy Hormuzským průlivem,“ tvrdí CENTCOM.
Íránským útokům čelily Spojené arabské emiráty, v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před nálety a ozbrojené síly Kuvajtu oznámily, že protivzdušná obrana odrážela vzdušný útok, uvedly agentury.
Katar a Jordánsko mezitím odsoudily íránské útoky na své území a území okolních států. Omán si předvolal íránského velvyslance.
Agentura ISNA citovala v neděli vojenského poradce íránského vůdce Mohsena Ridáího, podle kterého má Hormuzský průliv pro Írán větší význam než jeho jaderný program. „Tento strategický průliv je důležitější než desítky atomových bomb a Íránská islámská republika jej bude chránit,“ uvedl Ridáí s odkazem na íránský jaderný program, o kterém mají západní země spolu s Izraelem podezření, že slouží k vojenským účelům. Teherán to popírá.
Íránské revoluční gardy podle státní agentury IRIB oznámily, že zaútočily na zařízení sloužící k podpoře a zásobování palivem amerických letadlových lodí v ománském přístavu Dakm. Zasažena byla také vojenská základna ve městě Chondáb na západě Íránu, jak uvedla agentura IRNA.
Éra jednostranných dohod skončila, uvedl v neděli na síti X hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bágher Ghalíbáf. „Říkali jsme vám: dodržujte slovo, nebo za to zaplatíte,“ pohrozil s tím, že „realita klepe na dveře“.
Útoky přišly jen den poté, co se íránská delegace sešla v Ománu se svými tamními protějšky v rámci diplomatických jednání. Těch se účastnil také Katar, který působí jako hlavní prostředník při vyjednávání mezi Teheránem a Washingtonem. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Teherán souhlasil s pokračováním mírových rozhovorů se Spojenými státy s cílem dosáhnout dohody, která by zajistila bezpečnost námořní dopravy v Hormuzském průlivu.
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