Konkurence mezi diskonty ještě více zhoustne. Vstup na český trh oznámil MR.D.I.Y. – malajský prodejce potřeb do domácnosti, kterého experti přirovnávají k nizozemskému řetězci Action. Ovšem s cenami čínského e-shopu Temu. 

MR.D.I.Y. (z angličtiny zkratka pro „pan udělej si sám“) provozuje po světě přes 6000 poboček a vloni otevíral v průměru tři prodejny denně. V Evropě zatím působí jen v Polsku, Španělsku a Rumunsku, ale letos debutuje ve středoevropském regionu a brzy přijdou na řadu i další země. Harmonogram expanze a strategii značky řetězec přibližuje v prezentaci, kterou mají HN k dispozici. 

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Co se dočtete dál

  • Kterým řetězcům bude MR.D.I.Y. konkurovat. 
  • Kolik obchodů v Česku otevře.
  • Které další levné maloobchodní značky mají nakročeno na český trh. 
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