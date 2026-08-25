V Česku roste obliba menších soukromých posiloven, které si lidé mohou na určitý čas pronajmout pouze pro sebe. Privátní fitness si kromě Prahy dokážou své zákazníky najít i v menších městech. Fakt, že je tento byznys na vzestupu, dokládá i jeho průkopník na tuzemském trhu Jakub Zelenka, zakladatel sítě PrivateGym.
Zatímco na začátku loňského roku měl jeho podnik deset posiloven, na konci minulého týdne otevřel na pražském Žižkově už svou 24. pobočku. Kromě hlavního města působí také v Brně, Olomouci, Liberci, Plzni, Ostravě a Opavě. Zelenka má ambici se do roku 2030 v počtu poboček vyrovnat fastfoodovému řetězci McDonald’s, který aktuálně v Česku provozuje přes 140 restaurací. „Mohlo by to být reálné, mám toho teď docela dost nasmlouváno. Plánuji otevřít fitko na Kladně, v Mostě nebo na dalších místech v Praze,“ říká pro HN třiatřicetiletý podnikatel.
Co se dočtete dál
- Jak roste síť poboček PrivateGym.
- Proč se do byznysu pustil.
- Jak celý systém funguje.
- Jak hodnotí konkurenci.
- Proč se nedomluvil na spolupráci s MultiSport.
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