Longevity je dnes obrovský trend. Jaký je z vašeho pohledu rozdíl mezi krátkodobou módní vlnou a skutečnou dlouhodobou byznysovou změnou, kterou se vyplatí zabývat?
Móda se pozná podle toho, že slibuje zkratku. Zázračný doplněk, procedura, po které bude všechno hned jinak. Skutečná změna žádnou zkratku nemá, a proto přežije. To, co dnes nazýváme longevity, je ve skutečnosti jednoduchý posun v hodnotách bohatnoucí společnosti. Ještě před dvaceti lety lidé úspěch ukazovali věcmi. Dnes se status kvality života přesouvá z vlastnictví několika velkých aut v garáži luxusního domu do zájmu o vlastní zdraví a jeho podstatu. Nejcennější, co dnes můžete mít, je energie a roky zdravého života a to si uvědomuje čím dál širší vrstva lidí, ne jedno procento. Já sám jsem k moderním technologiím zdrženlivý. V obyčejné fyzické práci, třeba při sekání trávy v náročných terénech na naší chalupě v jižních Čechách, vidím větší dosah slova dlouhověkost než v používání náročných moderních technologií při terapiích v longevity centrech. I přes svůj konzervativní přístup k životním hodnotám si ale uvědomuji, že vědecké výsledky mají své opodstatnění, a vím, že je třeba vždy hledat správnou cestu a kompromis s využitím nových progresivních technologií a postupů. A když jako hlavní partner hostíte Biohacking Summit a vidíte ten zájem na vlastní oči, pochopíte, že tohle není vlna. To je nové základní očekávání, které se teprve rodí.
Jak je známo, Češi rádi investují do nemovitostí. Vy ale přicházíte s něčím relativně novým, spojením prémiového bydlení a konceptu longevity. Jak a kdy vlastně vznikla původní myšlenka na Vista Park?
Nejlepší projekty nevymyslíte u stolu, ty si vás najdou, když umíte poslouchat. Do nákupu tohoto areálu, bývalého domova jednoho z nejvýznamnějších tenisových klubů, Slavie Vysoké školy Praha, jsem investoval zhruba před sedmnácti lety s jasnou vizí špičkové tenisové akademie. Lokace a unikátní zasazení do centra košířského přírodního lesoparku ale přirozeně ukázaly, že areál má násobně větší potenciál než jen sportovní využití. Po několika letech jsme jasně vyprofilovaní a orientujeme se na návštěvníky, kteří vyznávají aktivní moderní životní styl spojený s následnou relaxací. Z Vista Resortu se stává ikonická oáza klidu a zeleně uprostřed velkoměsta. Navštěvují ho především lidé, které město vyčerpává, a zpravidla se vracejí. Nejužším místem se v poslední době stal nedostatek hotelové kapacity, poptávka dlouhodobě převyšuje naše možnosti. Vista Park tedy nevznikl jako dlouho plánovaný podnikatelský záměr, vznikl jako reakce na existující čekací listinu. A to je zásadní rozdíl oproti většině developmentu. My jsme si trh nemuseli vymýšlet, my jsme ho léta obsluhovali a věděli přesně, co mu chybí.
V čem je projekt odlišný od ostatních podobných na trhu? Co byla primární myšlenka za Vista Resortem, chybějící infrastruktura pro péči o zdraví, nebo spíše poptávka investorů?
Většina projektů vzniká obráceně. Koupí se pozemek, spočítá výtěžnost a pak se k tomu dopíše příběh. My máme příběh sedmnáct let a teprve teď k němu stavíme rezidence. Pět a půl hektaru vzrostlého lesoparku, osm minut od centra, patnáct od letiště. Takový pozemek už Praha nikdy nevydá, to není marketingová věta, to je fakt daný mapou města. Primární nebyla poptávka investorů, ta se dá vytvořit kampaní. Primární bylo poznání, že v Praze existují stovky krásných bytů, ale prakticky žádná infrastruktura pro dlouhý a kvalitní život. Wellness zavřené v betonu uprostřed města tuhle roli nesplní. U nás projdete sto padesát metrů lesem a jste v jiném světě. A přesně tenhle přechod tělo pozná.
Když se na projekt podívá potenciální investor, v čem přesně spočívá jedinečnost Vista Parku? Proč dává smysl spojovat tyto dva světy, bydlení a dlouhověkost?
Řeknu to, jak to vidím po letech v byznysu. Běžná nemovitost chrání peníze před inflací. Vista Park chrání i to, co inflaci předchází, totiž vás samotné. Investor tu získává dvojí výnos. Ten finanční, jednotka může vydělávat v našem systému, hostit rodinu nebo obchodní partnery, a majitel může strategii kdykoliv změnit. A pak ten biologický, který se nedá koupit nikde jinde. Ráno biotop, jídlo od nutričního specialisty, trénink s kondičním trenérem, a v deset hodin jste připraveni na celý den. Večer wellness a dobrá večeře, to vše bez jediného nastartování auta. K tomu interiéry výhradně z přírodních materiálů, masivní dřevo, kámen, tlumené tóny, protože v takovém prostředí funguje hlava jinak a tělo prokazatelně rychleji regeneruje. Nejúspěšnější lidé, které znám, dnes neřeší další nulu na účtu. Řeší, kolik plnohodnotných let mají před sebou. Tohle je investice do obojího zároveň.
Byznysový model založený na prémiové lokaci a službách musí být nesmírně náročný na financování i personál. Jak to funguje v praxi?
Je to nejtěžší model, jaký jsme si mohli vybrat, a přesně v tom je jeho síla. Co je těžké vybudovat, je těžké okopírovat. Střediska jedou od rána do půlnoci, měsíčně pořádáme pětadvacet až třicet velkých akcí, obsluhujeme na tři sta firemních klientů a tým na této úrovni budujete roky, stejně jako značku, která potřebuje minimálně dekádu, aby se zažila. Tou nejdražší fází jsme prošli a resort je dnes v provozním zisku. A tady je ten klíčový rozdíl pro investora. Nekupuje sliby z vizualizace, kupuje vstup do provozu, který si může přijít osahat ještě dnes odpoledne. V developmentu neznám silnější argument. Paradoxně nás dnes nejvíc limituje ubytování, s dvaceti pokoji odmítáme polovinu poptávaných akcí. I proto Vista Park vzniká. I přes poměrně velký zájem o pořádání eventů ale dokážeme s ohledem na velikost areálu garantovat komorní charakter, privátnost a klid pro každého návštěvníka a potenciálně i pro majitele jednotlivých ubytovacích jednotek. To je základní charakteristický prvek celého projektu, klid a soukromí.
Kdo je vlastně koncovým klientem Vista Parku? Cílíte na starší investory, kteří už reálně řeší své zdraví, nebo spíše na mladší podnikatele?
Čekali jsme většinově klienty nad pětapadesát let. Nejsilnější skupinou návštěvníků se ale vyprofilovali lidé mezi čtyřiceti a padesáti lety, kteří pochopili, že regenerace není odměna po výkonu, ale jeho podmínka. Naučili se využívat naše hlavní přednosti, privátní rozlehlý pozemek, klid a totální přírodu. Pro ně na místě dnešní staré tenisové haly připravujeme jako nadstavbu kliniku moderního zdravého životního stylu, tedy kliniku onoho slova ze záhlaví, longevity. Kompletní péči tak budeme poskytovat na jednom místě, za branou uzavřeného areálu.
Když se podíváme pět nebo deset let dopředu, myslíte si, že se prvky longevity stanou standardní součástí prémiového developmentu, nebo to zůstane výsadou úzké skupiny butikových projektů?
Bude se to kopírovat, tím jsem si jistý, a upřímně to vítám, protože se posune celý trh. Hotel bez wellness už dnes neobstojí a u prémiových projektů se péče o zdraví stane základním očekáváním, podobně jako kdysi parkování v domě. Jenže kopírovat se budou prvky, ne podstata. Wellness velikosti jedné místnosti nikoho nepřesvědčí a sauna na střeše z projektu longevity development neudělá. Naší největší devizou je příroda a sedmnáct let vývoje, a ani jedno se nedá dohnat penězi, jen časem. Vista je rodinný projekt. Nestavíme podle toho, co je v módě, stavíme tak, aby to dávalo smysl i za dvacet let. A až se longevity stane standardem, my budeme o generaci dál. To není ambice, to je plán, podle kterého tu pracujeme každý den.
Článek vznikl ve spolupráci s Vista Resort.
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