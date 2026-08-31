Čeští žáci na základních školách bodují v matematice a přírodovědě, ale ve srovnání s evropskými vrstevníky jsou méně kreativní. Na rozdíl od dospívajících v cizině dokončí velký podíl mladých Čechů i střední školu. Naopak těch s vysokoškolským diplomem je i ve věkové kategorii 25 až 34 let stále relativně málo.
Hospodářské noviny přinášejí pět grafů a map, které ilustrují, jak si stojí české školství od školek po celoživotní vzdělávání ve srovnání s ostatními státy Evropy. Jaké jsou jeho klady a zápory?
Co se dočtete dál
- Co Čech, to vysokoškolák? Kolik mladých dospělých se honosí vysokoškolským titulem a jak si stojíme ve srovnání například se sousedním Polskem.
- Kteří mladí Evropané neumějí po absolvování základní školy dobře počítat.
- Jen ve třech zemích EU chodí do školky menší podíl dětí než v Česku. Do jaké společnosti se v tomto ohledu řadíme.