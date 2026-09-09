Působí moderně a zároveň tradičně, propůjčují budově nádech skandinávské architektury i spojení s přírodou. Proto i v Česku mnoho lidí při stavbě rodinného domu zvolí dřevěný obklad fasády, přestože o nich panuje mýtus, že se jedná o náklad navíc.
Tou nejlevnější fasádní dřevinou dosažitelnou na tuzemském trhu je smrk, tedy dřevo, které do českých klimatických podmínek patří. „Je také nejpoužívanější, protože umožňuje fasádu natírat, opalovat či chemicky upravovat, a to ne všechny dřeviny zvládnou,“ říká Václav Pinďák, obchodní manažer 3AE, která se zaměřuje na dřevostavby.
Na druhém místě v oblíbenosti mezi Čechy je dřevo modřínu, jak sibiřského, dnes v Evropě prakticky nedosažitelného, tak i toho evropského. „Modřín je jedna z trvanlivějších dřevin, ale barevně je poměrně nevyzpytatelný. Jeho barevnost se může velmi měnit v průběhu času, a to od světle šedivé přes hnědou až po černou barvu dle místních podmínek. Modřín také téměř nemá cenu natírat, protože nátěr nemá na dřevě kvůli jeho struktuře a vlastnostem dlouhou životnost,“ upozorňuje Pinďák.
Dříve na fasádách v Česku nejčastěji používaný modřín se v současnosti kvůli horší dostupnosti nahrazuje obklady z tepelně upraveného dřeva, takzvaného thermowoodu – termodřeva. Je to dřevo smrku, borovice či jedle, které se ve speciální peci při teplotě kolem 220 stupňů prakticky upeče. „Takto upravené dřevo má pro fasádu ideální parametry. Termodřevo rozměrově na rozdíl od jiných dřevin nepracuje. Při realizaci si tak můžeme dovolit složitější, a tedy i hezčí detaily. Při instalaci je čajově hnědé a postupně zešedne,“ popisuje Pinďák. Tato proměna je ale na rozdíl od jiných dřevin rychlejší a předvídatelnější. „Komu nevyhovuje proces stárnutí, termodřevo se dá povrchově upravit zešeďovačem. Ten se postupně z palubek vymyje a nahradí jej přirozená šedivá barva,“ dodává Pinďák.
Dům v dřevěném kabátu
Na trhu je ale celá řada dalších dřevin, jejichž popularita je podle Pinďáka stabilní. Jedná se o obklady z jasanu, cedru, garapy, merbau nebo rhina. Ostatní fasádní dřeviny se ale pohybují v cenách, které jsou často násobky zmíněného smrku, modřínu či termodřeva. „Uvedené dřeviny jsou velmi tvrdé, houževnaté a také v našich podmínkách nemají přirozeného škůdce,“ zmiňuje Pinďák.
Co je třeba dodržet pro zachování dlouhé životnosti dřevěné fasády
Dostatečně odvětrávaná mezera.
Ochrana proti odstřikující vodě.
Nepodcenění pravidelné údržby. Což zahrnuje odstraňování nečistot, čištění povrchů napadených houbami či řasami, pravidelnou kontrolu povrchové úpravy a včasnou opravu případných poškození.
Dřevo na rodinném domě přijde na 700 tisíc
Kolik tedy stojí obložit fasádu dřevem? Cenově nejdostupnější variantou je klasický severský smrk s cenou materiálu přibližně 300 až 500 korun za m². Zlatou střední cestu představuje sibiřský modřín v rozmezí 900 až 1400 korun za metr a ThermoWood s cenami od 1100 do 2000 korun za metr čtvereční. „Na absolutním vrcholu cenového žebříčku stojí prémiový západní červený cedr s cenou od 2500 do 3500 korun za metr, následovaný raritními exotickými dřevinami jako například teak, které se ale na fasádní prvky využívají naprosto minimálně,“ říká Martin Chuman, manažer společnosti Vexta Domy, jež se rovněž specializuje na dřevostavby.
A ukazuje to na příkladu typického rodinného domu s plochou obkladu 120 m². Pokud majitel zvolí sibiřský modřín, vyjde samotný dřevěný materiál asi na 190 tisíc korun, podkladový rošt a doplňky na 40 až 50 tisíc a odborná montáž na sto až 120 tisíc korun. „Celkově se tak realizace provětrávaného obkladu bez zateplení pohybuje kolem 360 tisíc korun. Pokud byste požadovali kompletní provětrávanou zateplenou fasádu na klíč s minerální vatou, cena se standardně pohybuje okolo šesti tisíc korun za metr čtvereční, tedy zhruba 720 tisíc korun pro modelový dům,“ vypočítává Chuman.
O dřevěných fasádách panuje zažitá představa, že jde o výzdobu pro bohaté a že stavbu rodinného domu prodraží. Podle Václava Pinďáka je to však mýtus. „Dřevěný fasádní obklad stojí zhruba stejně jako klasická stěrková omítka s izolantem z vaty. Samozřejmě v porovnání s polystyrenovou izolací bude jistě dřevo dražší,“ srovnává. Dodává, že pokud bychom však dřevěný obklad cenově porovnávali s řadou dalších možností, mezi které patří například různé cementové, kompozitní nebo jiné deskové materiály, nebo například s cenou fasády z plechu, hliníku či fasádních keramických dlaždic, ale také cihelných pásků, bude cena těchto systémů v násobcích ceny standardní dřevěné fasády.
Na trhu jsou palubky i velké třívrstvé desky
Dřevěný obklad se na stěnu budovy nikdy nelepí, ale montuje se jako provětrávaný systém na dřevěný nosný rošt. „Mezi stěnou a obkladem se musí vytvořit větrací mezera o velikosti minimálně 20 mm, která funguje jako fyzikální komín a zajišťuje kontinuální odvod vlhkosti. Kotvení se provádí výhradně nerezovými vruty třídy A2/A4, buď přiznaně, nebo skrytě pomocí speciálních klipů,“ přibližuje Chuman.
V žádném případě nedoporučuje lidem, aby dřevo montovali sami. I když zručný stavebník montáž svépomocí zvládne, riskuje závažné chyby, jako je zanedbání dilatací, zablokování větrání či nevhodný spojovací materiál, které vedou k rychlému zkroucení a znehodnocení dřeva. Vždy je tedy lepší přenechat montáž odborné firmě.
Na trhu se také dají sehnat velké třívrstvé fasádní desky vybavené systémem pero–drážka umožňujícím skryté kotvení. „Zachovává čistý a nerušený vzhled fasády. Alternativně je lze montovat také na tupý spoj s přiznanou spárou, což architektům nabízí další možnosti moderního ztvárnění fasád. Velkoformátové desky ve standardním rozměru 604 × 2500 mm navíc výrazně urychlují montáž. Ve srovnání s klasickými palubkami může být realizace až dvakrát rychlejší,“ podotýká Radek Oslizlo, technický ředitel společnosti Agrop Nova.
Tyto desky mají třívrstvou křížem lepenou konstrukci, díky čemuž drží tvar, jsou pevné a odolné proti mechanickému poškození. Výrobce je dodává i ve verzi s lazurami se speciálními hliníkovými pigmenty, které dodávají fasádě metalické odlesky a odráží UV záření, čímž se prodlužuje životnost fasády.
Natírat se může, ale nemusí
Právě životnost povrchu a také jak dlouho dřevo vydrží krásné na pohled, bývá otázka, kterou si stavebníci často pokládají. Voda a stín způsobují šednutí, na fasádě také může časem vyrůst mech. „Naopak sluneční záření fasádu tmaví a způsobuje povrchové praskliny ve dřevě. Fasáda může zůstat jako nová s kvalitní povrchovou úpravou přibližně pět až 10 let, přičemž stále přijatelné estetické vlastnosti vydrží i 15 let,“ říká Oslizlo.
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U sibiřského modřínu, cedru či termodřeva lze zvolit bezúdržbový režim, kdy dřevo vlivem UV záření a deště přirozeně zešedne a získá ochrannou stříbrnou patinu, aniž by ztrácelo svou pevnost. „Pro zachování původního teplého odstínu je však nutné aplikovat pigmentované UV oleje v intervalu zhruba každé čtyři až pět let podle světové strany,“ připomíná Chuman.
Profesionální renovace zašedlé fasády zahrnuje chemické ošetření, vyčištění a nanesení dvou vrstev nového oleje a vyjde přibližně na 600 až tisíc korun na m². „Je ovšem nutné k tomu připočítat také náklady na pronájem lešení či vysokozdvižné plošiny,“ doplňuje Chuman.
Za posledních 30 let se ovšem povrchové úpravy velmi zlepšily. „Dřívější silnovrstvé barvy měly tendenci se odlupovat, zatímco moderní tenkovrstvé lazury fungují tak, že se postupně ‚vypráší‘ a zároveň nahradí znečištění na povrchu dřeva. Díky tomu jsou výsledky o mnoho lepší a životnost lazury na fasádě delší,“ hodnotí Oslizlo.
Většina firem sice poskytuje na dřevěnou fasádu záruku, ale ta kryje montáž a materiálové vady, jako jsou deformace, uvolnění spojů či zatékání, nikoliv však přirozené procesy stárnutí dřeva. Oživování vzhledu je tak zcela v režii vlastníka domu.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.
Dům v dřevěném kabátu
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