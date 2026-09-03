Rozčarování nad představeným rozpočtem na příští rok nemá konce. Ministryně financí Alena Schillerová nejdříve zaskočila koaliční partnery deficitem, který má daleko k částce „významně“ nižší než 400 miliard korun. Po důkladném přezkoumání představených čísel pak přišla Národní rozpočtová rada s tím, že ministryni nesedí nejen celkový schodek, ale ani jednotlivé kolonky. Navýšení pro zdravotnictví a důchody neodpovídá schválené legislativě, přičemž rozdíl se v případě obou položek pohybuje v miliardách korun.
Zkrátka to vypadá, že si resort financí prostě některé údaje vymyslel tak, aby případně mohl dosypat peníze tam, kde to bude politicky více potřeba. Nebo aby mohl škrtat, což je přesně to, co po Schillerové někteří koaliční ministři chtějí. Rozpočet totiž může do konce září ještě doznat změn.
Co se dočtete dál
- Jaké chyby rozpočet obsahuje.
- Existuje prostor pro snížení deficitu.
- Co se dá očekávat v dalších letech.