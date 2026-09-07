V návrhu státního rozpočtu na příští rok s druhým největším schodkem v historii je pomyslným vítězem ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort by měl hospodařit s částkou 68 miliard a polepšit si tak o čtvrtinu v porovnání s letošním rozpočtem. Pod vedením vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) úřad sílí, hodlá se přejmenovat na ministerstvo hospodářství a od ostatních resortů přebírá agendy a s nimi i lidi, kteří se jim věnovali. Podle kritiků se tím ukazuje silné postavení Havlíčka v kabinetu Andreje Babiše.

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Co se dočtete dál

  • Na co jde navýšení rozpočtu ministerstva průmyslu.
  • Jaké agendy resort přebere.
  • Co na to říkají politici a podnikatelé.

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