V návrhu státního rozpočtu na příští rok s druhým největším schodkem v historii je pomyslným vítězem ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort by měl hospodařit s částkou 68 miliard a polepšit si tak o čtvrtinu v porovnání s letošním rozpočtem. Pod vedením vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) úřad sílí, hodlá se přejmenovat na ministerstvo hospodářství a od ostatních resortů přebírá agendy a s nimi i lidi, kteří se jim věnovali. Podle kritiků se tím ukazuje silné postavení Havlíčka v kabinetu Andreje Babiše.
Co se dočtete dál
- Na co jde navýšení rozpočtu ministerstva průmyslu.
- Jaké agendy resort přebere.
- Co na to říkají politici a podnikatelé.