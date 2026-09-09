Jen málokterý západní politik výslovně podporuje „vítězství“ Kyjeva v rusko-ukrajinské válce. Většina z nich místo toho dává neurčité sliby. Taková ambivalence vůči ruské agresivní válce vychází z předpokladu, že Ukrajina by Rusko stejně nemohla porazit.
Vzhledem k tomu, že Moskva disponuje jadernými zbraněmi, je podle této úvahy porážka Ruska ve válce nejen nemožná, ale dokonce nežádoucí. Aby se Rusko vyhnulo ponížení, použilo by své jaderné zbraně. K odvrácení tohoto rizika je podle této logiky nutné obětovat celistvost a suverenitu Ukrajiny. Jelikož se Ukrajina v roce 1994 dobrovolně vzdala svých jaderných zbraní, je odsouzena k tomu, aby přijala alespoň některé z ruských požadavků.
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