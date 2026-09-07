Jíst jen v kratším časovém okně a po zbytek dne hladovět. Přerušovaný půst je v posledních letech populární volbou lidí, kteří chtějí pracovat s hladinou cukru v krvi, zhubnout nebo si prodloužit život. Vědecké poznatky zatím nepřinesly jasnou odpověď, zda občasné hladovění skutečně tyto přínosy má. Jakou roli ale může hrát věk? Nová rozsáhlá studie odhalila, od kdy se hladovění už nevyplácí a může naopak kondici i zdraví zhoršit.

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Co se dočtete dál

  • Ve kterém věku je přerušovaný půst nejnebezpečnější pro zdraví.
  • Co za tím je.
  • Které nemoci mohou vlivem hladovění ve stáří propuknout a na které to naopak nemá vliv.

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