Voblasti ERP pracuji téměř 15 let a za tu dobu jsem se podílel na výběru a implementaci řešení ve více než 200 firmách. Jedna věc se mi potvrzuje opakovaně: úspěch takového projektu nestojí jen na technologii. Klíčové je, aby firma měla předem jasno v tom, co od nového podnikového systému očekává, a zároveň byla organizačně, procesně i datově připravená na jeho zavedení.
Firmy často začnou nový systém řešit ve chvíli, kdy už jim přestává stačit současný způsob práce. Data jsou rozdělená mezi několik aplikací, Excel, e-maily a znalosti jednotlivých zaměstnanců. Obchod nevidí aktuální stav zakázek, výroba nemá přesná data pro plánování, sklad pracuje s jinými informacemi než nákup a vedení čeká na reporty, které by potřebovalo mít k dispozici okamžitě.
Právě tady podle mě začíná mít ERP skutečný význam. Dobrý podnikový systém by měl vytvořit jedno prostředí, ve kterém firma pracuje se společnými daty a jednotlivé procesy na sebe logicky navazují. U informačního systému QI stavíme právě na této propojenosti. Výroba, sklad, nákup, ekonomika nebo projektové řízení nejsou oddělené světy, ale části jednoho celku.
Stáhněte si přílohu v PDF
Stejně důležitá je flexibilita. ERP by nemělo firmu nutit, aby se bezvýhradně přizpůsobila systému. Musí respektovat její klíčové procesy, umět se propojit s dalšími aplikacemi a vytvářet prostor pro další rozvoj, digitalizaci a automatizaci.
Samotná implementace proto není instalací programu. Je to projekt, při kterém je potřeba dobře poznat fungování firmy, její data, odpovědnosti i cíle. Teprve potom má smysl řešit konfiguraci systému, migraci dat, integrace, školení nebo zakázkové úpravy.
Z mé zkušenosti je nejlepší ERP takové, které uživatelé nevnímají jako překážku, ale jako nástroj, který jim každý den usnadňuje práci a dává vedení firmy spolehlivý přehled pro rozhodování.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit