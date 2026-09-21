Kategorie velkých elektrických SUV doposud na českém trhu prodejně paběrkovala. Částečně kvůli ceně, částečně kvůli omezené nabídce. S příchodem Škody Peaq to ale vypadá, že okřídlený šíp rozhýbe vody i v ní. Ještě než se sedmimístným SUV mohl kdokoliv svézt, nasbíral jen v Česku 790 objednávek, většinu v nejdražších variantách. Vrcholné provedení si redakce HN vyzkoušela i na prvních jízdách v Rakousku.
Ze 790 objednávek až dvě třetiny připadají na čtyřkolku 90x a z toho 40 procent na nejvyšší výbavu Exclusive Selection. Kombinace těchto dvou věcí znamená cenu bezmála 1,6 milionu korun. Přitom základní Peaq 60 Selection stojí 1,15 milionu korun.