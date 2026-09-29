Pozornost české, ale i světové průmyslové scény se od 6. do 9. října opět zaměří na Brno, které se v těchto dnech stane dějištěm 67. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Zúčastní se ho celkem 1379 firem z 39 zemí a nabídnou přehlídku nejnovějších technologií a trendů – od obrábění, tváření a svařování přes automatizaci a logistiku až po umělou inteligenci, digitální dvojčata a humanoidní robotiku.
Historie veletrhu sahá hluboko do doby, kdy nebylo možné najít si detailní informace o různých výrobních technologiích online. I v dnešní digitální době se ale ukazuje, že fyzické setkání a živé ukázky mají pro firmy ve strojírenství velký význam a přitahují pozornost široké odborné veřejnosti.
Jedním z hlavních důvodů je možnost setkat se během veletrhu se zákazníky nebo obchodními partnery, probrat s nimi vše potřebné a navázat spolupráci nebo uzavřít obchod přímo na místě. „V průmyslu se řada zásadních obchodních rozhodnutí nerodí během jednoho jednání. Stojí za nimi důvěra, dlouhodobé vztahy a schopnost najít partnera, který dokáže nabídnout řešení pro konkrétní potřebu firmy,“ říká generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.
Právě v tom má podle něj MSV svou sílu. Během čtyř dnů propojí na jednom místě výrobce, dodavatele, odborníky i zákazníky napříč celým průmyslovým řetězcem a vytvoří prostor, kde mohou vznikat nové kontakty, projekty i byznysové příležitosti.
Robopsi a humanoidi
Škála oborů, které se každoročně představují na strojírenském veletrhu, se stále rozšiřuje. Souběžně s hlavní expozicí MSV probíhá pět dalších specializovaných veletrhů zaměřených na obrábění a tváření (IMT), plasty (Plastex), svařovací techniku (Welding), slévárenství (Fond‑ex) a povrchové úpravy (Profintech).
K tomu dostávají stále větší prostor odvětví robotiky, logistiky, energetiky a obrany. „Tato různorodost ukazuje podstatu dnešního průmyslu: jednotlivé technologie už nestojí samostatně. Stroj se propojuje s robotem, softwarem a daty, výroba s energetikou a logistika s automatizací. Veletrh umožňuje vidět celý tento řetězec během čtyř dnů na jednom místě,“ říká ředitel MSV Michalis Busios.
V době zdražování řady vstupů řeší podniky napříč odvětvími především efektivitu svých procesů a inspirují se navzájem příklady dobré praxe. Vystavovatelé na letošním ročníku veletrhu přichází ve svých expozicích například s řešením, jak zajistit inventuru bez zastavení provozu, jak lakovat nový výrobek během několika minut bez programátora a bez znalosti robotických jazyků nebo jak na jednom stroji vyrobit trubku pro koloběžku i kombajn.
Klíčem k tomu je pokročilá digitalizace. Té se na MSV už sedmým rokem věnuje projekt Digitální továrna 2.0 s velkou expozicí technologií a služeb, které propojují člověka s roboty, umělou inteligencí a daty. Součástí je také otevřená scéna Digi stage, kde probíhají rozhovory a panelové diskuse a prezentují se případové studie.
V rámci Digitální továrny 2.0 letos návštěvníci uvidí spolupráci člověka s humanoidním robotem, digitální dvojčata strojů i celých podniků, průmyslový metaverse, 5G komunikaci nebo technologie pro průmyslovou AI. Širší veřejnost může v expozici zaujmout nejnovější model Škoda Auto Peaq, masážní robot, chytré brýle pro překlady nebo živá ukázka hasičského zásahu, ve kterém hlavní roli budou hrát řešení nové generace – autonomní robopsi a drony pro nebezpečné inspekce.
Robotika bude rezonovat i v dalších pavilonech napříč veletrhem. Po úspěšné loňské premiéře se do pavilonu P vrátí společná expozice Roboty. V jednom prostoru se kromě jiných společností představí ABB, Fanuc, Cloos a Güdel, tedy čtyři výrazná jména světové robotiky a automatizace. Každé přitom přinese trochu jiný pohled na to, co dnes robotizace znamená. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout automatizované obráběcí pracoviště, technologie pro uchopování nebo možnosti vzdáleného servisu pomocí chytrých brýlí. Fanuc se po loňském basketbalovém souboji tentokrát s návštěvníky utká ve strategické hře Nim.
Významným tématem je také humanoidní robotika. Firma Sentio Robotix přiveze do expozice Roboty humanoida, se kterým budou moci návštěvníci přímo interagovat. V pavilonu F se zase návštěvníci seznámí s Georgem, prvním českým humanoidem, který míří do průmyslových provozů.
Premiéra nástrojářů
Každý rok je na MSV něco poprvé. Letos tu jako součást doprovodného programu veletrhu proběhne historicky první české zasedání Mezinárodní asociace pro speciální nástrojářství a obrábění ISTMA Europe. Organizace zastupující evropské výrobce nástrojů a forem bude v Brně diskutovat mimo jiné o konkurenceschopnosti průmyslu, moderních výrobních technologiích a ochraně evropského know‑how.
Proměnou letos projde také jedna z nejstarších tradic veletrhu – Zlatá medaile MSV. Tato cena se v Brně uděluje už pošedesáté a vrací se v modernizované podobě. Soutěž nabídne tři kategorie, které vedle technické úrovně zohlední také připravenost řešení pro trh, ekonomickou efektivitu, obchodní potenciál a ekologický či společenský přínos.
Ocenění budou udělena za inovaci v průmyslu, exponát technologických veletrhů a mimořádný univerzitní projekt. Součástí budou také speciální ceny pro ženu v průmyslu, osobnost českého strojírenství a cena společnosti Veletrhy Brno.
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Kromě technologických expozic je strojírenský veletrh plný příležitostí k odborným diskusím a obchodním jednáním. Mezi klíčové konference patří úterní Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, středeční manažerský summit Defenceo zaměřený na zakázky v obranném průmyslu a čtvrteční 3D Fórum. Součástí doprovodného programu budou i odborné semináře k exportním možnostem v Indii, USA či Německu nebo ucelený doprovodný program České národní expozice.
Na obchodní rozměr veletrhu naváže také tradiční matchmakingová platforma Kontakt–Kontrakt, která umožňuje vystavovatelům a návštěvníkům předem si naplánovat B2B jednání s českými i zahraničními partnery.
Do Brna i letos přijedou oficiální zahraniční účasti, obchodní mise a profesní organizace z celého světa. V přípravách je například příjezd delegací z USA, Kanady, Japonska, Tchaj‑wanu, Izraele, Egypta, Francie nebo Nizozemska. Kromě České národní expozice bude mít na místě svůj národní nebo regionální stánek také Baskicko, Brescia, Čína, Francie, Indie, Japonsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Ukrajina.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.
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