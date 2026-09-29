Mezinárodní strojírenský veletrh otevře své brány 6. října a vůbec poprvé s oficiálním zahájením už v dopoledních hodinách. Účast potvrdili vrcholoví politici z tuzemska i ze zahraničí a na veletrh se ve větším stylu vrací významné firmy z oboru, které investují do moderních technologií, výzkumu, vědy a start‑upů. „Stále více ale vidíme výraznější propojování tradičního strojírenství s dalšími sektory – energetikou, logistikou nebo obranným průmyslem,“ říká Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno. Organizátoři představí nový systém Zlatých medailí a novinkou je cena pro ženu v průmyslu.
Blíží se Mezinárodní strojírenský veletrh – největší akce na brněnském výstavišti. Průmyslová produkce v Evropě v letošním roce víceméně stagnuje, projevuje se to nějak na zájmu vystavovatelů?
Pociťujeme to, ale myslím, že to není jen průmyslová výroba nebo strojírenství. Geopolitická situace je rozkolísaná, po dřívější ztrátě ruského nebo běloruského trhu se vyhrotila situace na Blízkém východě, napětí je i mezi Spojenými státy a Evropskou unií…
Pokud jde o zájem vystavovatelů, některá odvětví strojírenství, mezi něž patří obráběcí stroje, nejsou v dobré kondici, jiná ale naopak velmi rychle rostou. Mezinárodní strojírenský veletrh umožňuje byznysu komunikovat o svých problémech s ekonomy, a proto je dobré na této akci být. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem odvětví pomoci, aby se začalo zase rozvíjet nebo transformovat, jak využívat nové technologie či umělou inteligenci.
Haly jsou plné. Letos máme skoro 1400 vystavujících firem, což je více než v loňském roce, a přibližně stejný počet zastoupených států – celkem 39 oproti loňským 40.
Posilují někteří vystavovatelé na úkor obráběcích strojů?
Obráběcí stroje stále patří mezi klíčové vystavovatele. Strojírenský veletrh pokrývá celý průmyslový řetězec od obrábění přes plasty, svařování, slévárenství až po automatizaci a digitalizaci. Stále více ale vidíme výraznější propojování tradičního strojírenství s dalšími sektory – energetikou, logistikou nebo obranným průmyslem.
To potvrzují i významné firmy v oboru, přizpůsobujete tomu nějak program veletrhu?
Dochází k transformaci uvolněných výrobních kapacit v automobilovém průmyslu, posiluje strojírenství v oblasti energetiky a v obranném průmyslu. Firmy však zjišťují, že není tak snadné začít dodávat pro obranu ve chvíli, kdy ubývají zakázky v automotive. Nějaký čas zabere, než získají prověrky a certifikace, a na to je třeba se připravit. Budeme mít druhý ročník konference DefenCEO, která je zaměřená právě na společnou diskusi strojařů a zástupců bezpečnostního sektoru. Jsme také partnerem roadshow přednášek o tom, co případná transformace k obrannému průmyslu představuje a na co se firmy musí zaměřit.
Mezinárodní strojírenský veletrh obecně nabízí propojení byznysu a vrcholné politiky na neutrální půdě. Máme potvrzenou účast předsedy vlády, prvního místopředsedy vlády, předsedy Senátu a dalších významných činitelů včetně prezidentů Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory. Ministryně financí bude v rámci programu mluvit o ekonomických opatřeních současné vlády. Věřím, že dorazí i šéf odborů, primátorka Brna a hejtman Jihomoravského kraje. Historicky poprvé bude strojírenský veletrh zahájen už dopoledne.
Jak to vypadá se zahraniční účastí?
Jen ze Spojených států amerických přijede pět delegací. Máme opět velkou účast japonských firem, na které jsme pracovali během světového Expa v Ósace. Dále bych zmínil Čínu, Francii, Indii, Jižní Koreu, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Španělsko, Slovensko a další země. Záštitu našemu veletrhu dokonce udělila slovenská ministryně hospodářství. Strojírenský veletrh si tak drží vysokou laťku i mezinárodně. Přijede několik zahraničních ministrů z V4 a například i francouzský ministr hospodářství.
Jaké novinky návštěvníky letos čekají?
Představíme nový systém Zlatých medailí. Komise je složená ze zástupců byznysu, univerzit a médií. Porota bude udělovat i Zlatou medaili za mimořádný univerzitní projekt. Novinkou je ocenění pro ženu v průmyslu a máme samozřejmě klasickou cenu pro osobnost českého strojírenství.
Na strojírenský veletrh se vrací velké firmy, které investují do moderních technologií, výzkumu, vědy a start‑upů. Firmy nabídnou automatizovaná pracoviště, vzdálený servis prostřednictvím chytrých brýlí, atraktivní budou i ukázky robotů. Budeme mít i humanoidní roboty.
Klíčovým heslem veletrhu jsou technologie naživo a inovace. Je slyšet názor, že veletrhy už jsou přežité a že všechno se dá vyřídit přes televizní obrazovku nebo přes počítačový monitor. Já s tím nesouhlasím. Veletrh je i o emocích. Lidé si mohou stroje fyzicky osahat, vyzkoušet, potkat se s lidmi se stejnými zájmy.
Moderní technologie zvyšují atraktivitu veletrhů pro mladé lidi, co jste si pro ně přichystali?
Technologická stage v pavilonu P se zaměří na propojování tradičnějších z průmyslových oborů s inovacemi a výzkumem. V rámci živé laboratoře se budou testovat nové technologie. Transformaci výrobních procesů pomocí inovativních technologií se věnuje Digitální továrna 2.0 a její součástí bude i digitální stage. Právě tyto obory jsou tahouni návštěvnosti, včetně mladší generace.
Jan Kubata (59)
Vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2002 se stal zastupitelem Ústí nad Labem, v roce 2006 jeho primátorem. Byl také členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Od roku 2014 působil v agentuře CzechTrade, nejdříve jako ředitel zahraniční kanceláře agentury v USA, v Chicagu, pak jako ředitel zahraniční sítě CzechTradu.
Ředitelem Veletrhů Brno je od října 2023.
Je ženatý a má dvě děti.
Kdo jsou skokani mezi vašimi veletrhy a které akce naopak spíše upadají?
Letos jsme rozhodli, že už dále nebudeme v Brně pořádat dva veletrhy, které byly dlouhodobě malého rozsahu. Je to veletrh ProDítě, jehož jedna část se přesune do agendy jiného veletrhu. A dále Brno Patchwork Meeting, což je velmi specifický obor. Už to nedává žádný smysl ani vystavovatelům, ani nám ekonomicky.
Naopak absolutním skokanem letošního roku byl Motosalon, který byl obrovský a úspěšný. Měli jsme velkou radost z Agrishow, na kterou se vrátily velké značky. V pavilonu P jsme měli 600 živých zvířat a myslím, že si to užili všichni – firmy i návštěvníci. Vedle nadcházejícího strojírenského veletrhu bych zmínil Amper, z klíčových akcí nás čeká Caravaning Brno, festival Life, veletrhy vysokých a středních škol a další.
Které akce byste v příštím roce vyzdvihl?
Rosteme jak počtem návštěvníků, tak naší atraktivitou a významem ve středoevropském prostoru. Když se podívám do příštího roku a pominu, co může velmi negativně ovlivnit českou a středoevropskou ekonomiku, máme před sebou opět velké akce. Vedle strojírenského veletrhu to je Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET, který přinese spoustu novinek. Vrací se k nám z Prahy Vod‑Ka (Vodovody‑Kanalizace), což je bienální veletrh. Věříme, že se tady bude pořadatelům líbit a že návrat bude trvalý.
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Vod‑Ka proběhne společně s Urbisem a pojit je bude společné téma hospodaření s vodou, což dává obrovskou synergickou logiku. Odhaduji, že to bude skokan příštího roku. Hospodaření s vodou je klíčové nejen pro jižní Moravu a já věřím, že k nám po komunálních volbách přijedou starostové a starostky, primátoři a primátorky a budou chtít slyšet novinky, budou se chtít podívat na odolnost měst, což bude také velkým tématem.
Věřím, že na Urbis zase přijedou zástupci z veletrhu v Barceloně, se kterým máme spolupráci v oblasti chytrých měst. Nedávno jsme uzavřeli dohodu se srbským Novým Sadem, kde probíhá jeden z největších zemědělských veletrhů na západním Balkáně.
V areálu výstaviště finišuje výstavba multifunkční T Areny, bude mít nějaký vliv na aktivity výstaviště, očekáváte nějaké synergie?
Pro celý areál jde o významnou novou příležitost. Vidíme potenciál například v kombinaci akcí v aréně s využitím našich pavilonů a venkovních ploch pro doprovodné programy, konference nebo fanzóny. Zároveň můžeme nabídnout naši infrastrukturu, logistiku a zkušenosti s pořádáním velkých akcí. Synergie se nabízí také v oblasti parkování, kdy můžeme vzájemně využívat parkovací kapacity.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.
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