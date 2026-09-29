Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně doprovází pestrá nabídka konferencí, workshopů, přednášek a debat. Stihnout rozhodně nejde vše, ale každý účastník si může vybrat z programu akce, které ho zajímají, a sestavit si tak svůj personalizovaný harmonogram.
První veletržní den – úterý – bude tradičně ve znamení sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde podnikatelé diskutují s představiteli státu. Ten letošní se zaměří na otázku, co se dá změnit v Česku a co se musí změnit v Evropě, aby průmysl dokázal obstát v globální konkurenci. Na sněmu o tom budou debatovat zástupci vlády s představiteli byznysové sféry.
Večer pak proběhne slavnostní předání ocenění Zlatá medaile MSV 2026 a vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku. Šestnáctičlenná odborná porota vybere z 25 finalistů vítěze, jejichž jména se veřejnost poprvé dozví právě v rámci slavnostního galavečera v ikonickém sálu Rotunda brněnského výstaviště.
Zájem o obranu roste
Středa je programově nejbohatším dnem veletrhu. Jednou z hlavních akcí bude konference Defenceo, kde se setkají stovky top manažerů a proberou příležitosti pro průmyslové podniky v obranném a dual‑use sektoru.
Loňský ročník této konference se stal první událostí svého druhu a setkal se s velkým zájmem ze strany průmyslových firem. Mezitím také došlo zejména na evropské úrovni k významnému posunu ve vnímání obranného průmyslu jako jedné ze strategických priorit pro konkurenceschopnost celého kontinentu. „To se pozitivně promítá do přístupu bankovního sektoru k obrannému průmyslu a projevuje se také v otevírání evropských dotačních programů pro výraznou podporu obranných a dual‑use projektů,“ představuje příležitosti tohoto odvětví zakladatel konference Defenceo Jan Homola.
Vstup do obranného průmyslu však firmám komplikuje řada specifických překážek, od složitých certifikací a bezpečnostních prověrek přes nejasný přehled o tom, jak sektor vůbec funguje, až po náročnější financování. Také tato témata chtějí organizátoři konference otevřít a podpořit české průmyslové podniky v jejich snaze prosadit se na tomto trhu.
Věnovat se budou také mezinárodnímu byznysu. „Český obranný průmysl má historicky silnou exportní orientaci, na zahraniční trhy směřuje až 90 procent jeho celkové produkce. Expanze na zahraniční trhy je tím pádem jedním z klíčových předpokladů pro firmy, které o vstupu do tohoto segmentu uvažují,“ dodává Homola.
Ve stejný den proběhne v pavilonu P Sensor to Satellite Future Connectivity Forum: Best Practices, kde se návštěvníci například dozvědí, jak dnes průmysl využívá 5G sítě a internet věcí nebo co všechno musí firmy při zavádění nových řešení splnit z pohledu kybernetické bezpečnosti.
Významný prostor dostane během druhého veletržního dne také zahraniční obchod. Série odborných seminářů z dílny agentury CzechTrade, která je součástí CzechBusiness, představí, jak uspět v Indii, v Německu nebo USA, a přiblíží možnosti expanze na tyto klíčové trhy. Přímému propojování firem bude sloužit například i Česko‑egyptské plastikářské fórum nebo Setkání výrobců a nákupčích odlitků pod taktovkou Svazu sléváren.
Investice do robotů
Ve čtvrtek proběhne v pavilonu E konference Energetika kolem nás, kterou pořádá Svaz energetiky ČR. Probere investice do nových energetických zdrojů a možnosti jejich financování, novou roli kapacitních mechanismů i dodavatelské příležitosti zaměřené na jádro.
Další velkou událostí bude čtvrteční odborné setkání Roboty ve strojírenství. Hosté otevřou témata automatizované výroby, flexibility, svařování, AI i návratnosti robotických aplikací. Na odborný program naváže komentovaná prohlídka expozice Roboty a společný networking.
Ve stejný den se uskuteční také tradiční 3D Fórum, které seznámí účastníky s trendy a obchodními příležitostmi v oboru 3D tisku. Aditivním technologiím se bude nejen tento den věnovat i výstava 3DExpo Pro.
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Po celou dobu veletrhu budou dále probíhat diskuse a debaty na aktuální průmyslová témata na Digi Stage v pavilonu F a na novém pódiu Technology Stage v pavilonu P. Tento nový prostor má propojovat všechny fáze vývoje nových technologií a klíčové hráče na cestě inovací od vývoje přes dodání technologií až po výrobu a formování budoucích odborníků. Závěrečný den bude na obou pódiích patřit právě studentům a technickému vzdělávání.
Kontinuální program nabídne i Česká národní expozice. V úterý a ve středu se tu budou odehrávat odborné prezentace, semináře, panelové diskuse a podcasty. Ve čtvrtek se prostor promění v Meeting Point CzechTrade, kde budou firmy během individuálních konzultací diskutovat o možnostech svého působení na zahraničních trzích.
Obchodní rozměr MSV podpoří také Kontakt‑Kontrakt, iniciativa, která umožňuje sjednat si před začátkem veletrhu jednání s potenciálními obchodními partnery. Chybět nebude ani živá expozice Packaging Live, která představí jednotlivé fáze balení, automatizace a manipulace se zbožím přímo v praxi.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.
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