Robotické lakování
Společnost ITS na svém stánku představí, jak naučit robota lakovat nový výrobek během několika minut, bez programátora a bez znalosti robotických jazyků. Jedinečnost řešení ArtiCoating spočívá v propojení intuitivního učení robota s inteligentním řízením lakovacího procesu. ArtiCoating nejen automaticky vytváří robotickou trajektorii, ale současně řídí celý proces lakování a optimalizuje kvalitu nanášení povrchové úpravy. Celý proces vzniká přímo na pracovišti, což výrazně zrychluje změny výroby a minimalizuje prostoje.
Portfolio Schaeffler pod jednou střechou
Zvenku běžný kamion s návěsem, uvnitř 65 čtverečních metrů interaktivní expozice a celé portfolio společnosti Schaeffler pod jednou střechou.
Od ložisek, senzorů a elektromotorů přes výkonovou elektroniku a vodíkové aplikace až po humanoidní robotiku, všechno spojuje jeden prvek: pohyb. Osm produktových oblastí, které je možné projít zhruba za třicet minut. Dorazte a prohlédněte si zblízka, jak pohyb vzniká, měří se a řídí.
Víceúčelové CNC obráběcí centrum
Společnost Teximp na MSV 2026 představí zcela nový stroj Nakamura‑Tome JX‑50 – kompaktní víceúčelové CNC obráběcí centrum navržené pro výrobu malých a vysoce přesných součástí. Nový model reaguje na rostoucí požadavky moderní výroby na flexibilitu, produktivitu a úsporu výrobního prostoru. Nabízí simultánní pětiosé obrábění, dvě vřetena, zásobník až pro 119 nástrojů a otáčky až 30 tisíc za minutu.
Laser na řezání trubek
Společnost Trumpf představí nový stroj na řezání trubek TruLaser Tube 7000 s laserem o výkonu devět kilowattů v české premiéře. Stroj nabízí až o 30 procent vyšší produktivitu a zvládne kulaté trubky do průměru 273 mm, trubky s obdélníkovým průřezem až do obvodové kružnice 290 mm a kvadratické trubky do 203 mm. Inteligentní funkce zvyšují kvalitu a spolehlivost výroby, digitální služby pomáhají předcházet neplánovaným odstávkám.
Multifunkční obráběcí centrum s robotickou buňkou
Hlavním tématem expozice Yamazaki Mazak bude především to, jak mohou firmy efektivně zavádět automatizaci i v prostředí kusové a malosériové výroby. V české premiéře se představí multifunkční obráběcí centrum Integrex j‑200S Neo, které spojuje soustružení, frézování, vrtání i víceosé operace do jednoho upnutí.
Skutečnou novinkou bude robotická buňka navržená speciálně pro stroj Integrex j‑200S Neo. Řešení vzniklo s cílem nabídnout automatizaci také firmám, které vyrábějí v menších sériích a často mění vyráběné díly.
Každý pohyb se počítá. Automaticky.
Společnost Turck ukáže, jak lze pomocí RFID automaticky získávat data o pohybu materiálu bez ručního skenování a zbytečných zásahů do provozu. Systém dokáže evidovat příjem a přesuny materiálu, sledovat rozpracovanou výrobu, zrychlit inventury nebo automaticky ověřit správnost zásilky ještě před expedicí. Řešení Turck Vilant propojuje RFID čtecí body, mobilní terminály, vysokozdvižné vozíky či další lokalizační technologie s podnikovými systémy. Firmám tak přináší aktuální přehled o materiálu a možnost zachytit chybu přímo ve chvíli, kdy vzniká – ne až při následné kontrole nebo reklamaci.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.
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